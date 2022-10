Wil je een goede nachtrust? Eet dan geen fruit vlak voor het slapen (en dít ook niet)

Het zal je misschien verbazen, maar fruit behoort tot die etenswaren!

Eten en drinken voor een goede nachtrust

Slaapexpert Johan Verbraecken vertelt aan het Vlaamse dagblad Het laatste nieuws: “Onder meer wat je eet en drinkt, wanneer je dat doet én in welke hoeveelheden spelen een rol voor je nachtrust.” Hij laat weten: “Er zijn voedingsmiddelen die je helpen om in slaap te vallen en voedingsmiddelen die het juist verhinderen.”

Avondeten

Ten eerste is het slim om niet te laat te dineren: “Tenminste drie uur voor je gaat slapen, eet je het beste je laatste maaltijd. Ga je rond middernacht slapen? Stop dan met eten rond negen uur ’s avonds”, aldus de slaapexpert. “Heb je echt nog honger? Dan zou ik het houden bij iets simpels, zoals een beschuit of een rijstwafel. Eet vooral niet te suikerrijk en niet te veel vet op dat tijdstip.”

Fruit

Fruit lijkt misschien iets lichts dat nog best ’s avonds kan, maar Johan helpt je uit die droom: “Fruit is geen aanrader, omdat de suiker erin je opnieuw alerter maakt, terwijl je lichaam juist tot rust moet komen.”

Drinken

Dan over drinken. Dat je het beste geen koffie meer kunt drinken na het avondeten zal je niet verbazen. Dat heeft natuurlijk alles te maken met cafeïne, een echte wakkerhouder. Voor cola geldt hetzelfde. Maar wist je dat gewone cola beter is voor je nachtrust dan cola light? “Cola light bevat tot 33 procent meer cafeïne dan gewone cola, wat dus echt geen goed idee is als je een moeilijke slaper bent.”

Alcohol

Een slaapmutsje zou goed zijn voor de nachtrust, maar die mythe wil Johan graag doorbreken. Volgens hem bereik je hiermee niet het gewenste effect. “Alcohol drink je beter niet te veel, en al zeker niet te laat op de avond. Amper één of twee glazen stellen je droomslaap uit en laten je diepe slaap toenemen. Drink je meer dan twee of drie eenheden alcohol? Dan zul je vaker wakker worden, veel meer dromen en als gevolg een gefragmenteerde nacht hebben. Daardoor ontstaat er een grotere kans om heel vermoeid wakker te worden.”

Wat dan wél?

Wat is dan wel een goed idee? “Eiwitrijke voeding zoals vlees en vis, eieren, soja, noten en groenten zorgen voor een betere spreiding van je energie”, aldus de expert. Na een maaltijd met voldoende eiwitten zul je minder zin krijgen om later op de avond nog iets te snacken. Zorg er wel voor dat die maaltijd niet te pittig is, want dat kan oprispingen veroorzaken.”

Melk

Het bekende glaasje (warme) melk voor het slapen kan ook de goedkeuring van de slaapexpert wegdragen. “Melk bevat tryptofaan, een aminozuur dat je nodig hebt om melatonine aan te maken. Al heb je er wel echt grote hoeveelheden van nodig om een slaperig effect te verkrijgen. Met één beker kom je er niet.”

De een slaapt poedelnaakt, de ander draagt een dikke pyjama. We hebben allemaal zo onze voorkeur. Maar wat is nu eigenlijk gezonder?

Bron: HLN