Word je vaak wakker met een verstopte neus? Dít is de reden

Een verstopte neus wordt vaak gelinkt aan een neusverkoudheid, een luchtweginfectie of een allergie. Toch hoeft dat helemaal niet aan de hand te zijn.

Verstopte neus als je wakker wordt

Het zit zo: als je in een diepe REM-slaap bent, adem je dieper en sneller dan normaal. Hierdoor adem je meer koolzuurgas uit dan overdag. Als je te veel koolzuurgas uitademt, raakt je neus als reactie daarop verstopt. Die verstopte neus dient als waarschuwingssignaal voor je lichaam. Het voorkomt namelijk dat je te snel en te veel ademt, waardoor het wat beter lukt om meer koolzuurgas vast te houden.

Zere keel

Als je slaapt met een verstopte neus, zal je automatisch overgaan op ademhaling door je mond. Dit zorgt er vaak voor dat je wakker wordt met een droge mond en keel. Hiervan kun je een zere keel krijgen, omdat je ook stof en huisstofmijt kunt inademen door je mond. Misschien herken je het wel: je wordt wakker met een verstopte neus en keelpijn en denkt aan een verkoudheid. Als je een paar uurtjes wakker bent en voldoende water hebt gedronken, lijken de klachten alweer als sneeuw voor de zon verdwenen. Dan was bovenstaande situatie waarschijnlijk aan de hand.

Hoofdpijn

Word je weleens wakker met hoofdpijn? Ook dit kan ermee te maken hebben. Bij een tekort aan koolzuurgas vernauwen namelijk je bloedvaten, waardoor het bloed niet meer optimaal bij je hersenen aankomt. Dit kan hoofdpijn veroorzaken.

Voorkomen

Wat je kunt doen om dit te voorkomen? Maak je holtes vrij voordat je gaat slapen. Dit kun je doen door te stomen, maar ook een douche voor het slapen kan al helpen. Ook kun je proberen of op je buik slapen voor je werkt. Ben je een rugslaper? Probeer het dan eens met een extra kussen onder je hoofd. Als laatste is het slim om te zorgen voor voldoende luchtvochtigheid in je slaapkamer. Droge lucht zorgt namelijk sneller voor een pijnlijke keel.

Bron: Beter bed, ASZ