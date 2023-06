Worden we creatiever van een dutje? Deze studie zegt van wel

Een kort dutje, waarbij je in de eerste ‘lichte’ fase van slaap raakt, zou namelijk invloed hebben op het cognitieve brein.

Specifiek dromen

Het gaat om de N1-slaap, de fase waarin je langzaam in slaap valt. Op dit moment zagen de wetenschappers van Scientific reports een piek in de werking van het cognitieve brein. Het resultaat daarvan is dat zo’n dutje, eenmaal wakker, een sterk effect op onze creativiteit zou hebben. Vooral wanneer er gebruik werd gemaakt van dream incubation, werd er een toename in creativiteit ontdekt. Hierbij werden de proefpersonen begeleid om over een specifiek onderwerp te dromen.

In totaal werden 49 mensen aan de test onderworpen. Zij werden ingedeeld in vier groepen: een slapende groep die audiobegeleiding kreeg, een slapende groep zonder die begeleiding, een niet-slapende groep mét audiobegeleiding en een niet-slapende groep zonder. Zij die een dutje mochten doen, sliepen één tot vijf minuten nadat ze de N1-fase bereikten voordat ze wakker werden gemaakt. De proefgroep die audiobegeleiding kreeg, werd vervolgens verteld dat ze aan een boom moesten denken. De niet-slapende groep met audiobegeleiding kreeg dezelfde opdracht, maar moest deze boom in wakkere staat visualiseren.

Creatiever door een kort dutje

Nadat het proces meerdere keren werd herhaald, moesten alle proefpersonen een verhaal over een boom opschrijven. Beide groepen die net een dutje hadden gedaan gingen meteen creatief aan de slag, terwijl de wakkere groep harder moest nadenken om een verhaal op papier te zetten. Volgens de onderzoekers was de slapende groep met audiobegeleiding bovendien 43% creatiever dan de slapende groep zonder audio en maar liefst 78% creatiever dan de groep die wakker bleef zonder audio.

De onderzoekers plaatsen wel een kanttekening: om die creatieve voordelen te behalen, is het belangrijk om binnen vijf minuten van de N1-slaap weer wakker te worden. Slaap je langer, dan word je er juist niet creatiever van.

