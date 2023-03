Zorgt slaapthee echt voor een betere nachtrust? Dít zegt een slaapexpert

Wie voor het theeschap in de supermarkt staat, ziet talloze verpakkingen die je een betere nachtrust beloven. Maar kunnen ze die belofte ook daadwerkelijk waarmaken? Norbert Kleijn van Culture of Sleep vertelt over de zin en onzin van slaapthee.

Werkt slaapthee echt?

Om maar met een positieve deur in huis te vallen: volgens Kleijn kan slaapthee in sommige gevallen van slapeloosheid helpen, vanwege het placebo-effect: “Als je zelf gelooft dat die thee helpt om beter te slapen, kan het daadwerkelijk een positieve invloed hebben.” Daarmee is helaas ook alles gezegd, want verder raden Kleijn en zijn compagnons slaapthee af voor mensen die kampen met slapeloosheid. Daarvoor geeft hij meerdere redenen - we sommen ze hieronder op.

Veel invloeden

Een goede nachtrust is afhankelijk van veel factoren. Slaapthee zou daar slechts een heel klein onderdeel van zijn. Kleijn: “Als je wakker ligt omdat je piekert over een belangrijke vergadering, dan lost een goed matras of slaaptheetje het probleem niet op. De eerste stap is dan om je stressniveau te verlagen.”

Misleidende ingrediënten

Kijk je naar de ingrediëntenlijst van populaire slaapthee’s, dan zijn er volgens de expert vier ingrediënten die je bijna altijd terugziet - valeriaan, kamille, lavendel en Sint-janskruid. Die eerste twee komen het vaakst voor, en daarom zou je dus denken dat deze bijdragen aan betere slaap. Dat is volgens Kleijn klinkklare onzin: er is namelijk geen wetenschappelijk bewijs voor. Uit talloze onderzoeken blijkt zelfs dat het kalmerende effect van deze ingrediënten een fabel is. Voor de laatste twee ingrediënten geldt hetzelfde, maar bij lavendel en Sint-janskruid komt er nog een belangrijk argument om de hoek kijken: “Het gaat hierbij nog verder. De ingrediënten hebben volgens de wetenschap geen positief effect op je slaap, maar kunnen wél een negatieve interactie aangaan met bepaalde slaapmiddelen. Lavendel kan de werking van benzodiazepine verminderen, terwijl Sint-janskruid een negatief effect heeft op verschillende slaapmedicatie, zoals zolpidem en midazolam - allebei medicatie die veel wordt voorgeschreven door artsen. Als je die pillen slikt én slaapthee drinkt, heeft de medicatie minder zin,” zo legt Kleijn uit.

Obsessief tracken

Dan is er ook nog het mentale aspect. Daar zegt Kleijn het volgende over: “Hoe meer trucjes je inzet om beter te slapen, hoe meer afhankelijkheid je creëert. Uiteindelijk let je er steeds meer op of slapen wel of niet lukt en dat levert een ongezonde obsessie op. Ook op vakantie lopen veel mensen tegen problemen aan. Als ze gewend zijn aan het idee van de thee en deze op vakantie niet bij zich hebben, denken ze hierdoor niet te kunnen slapen.” En je snapt ‘m al: dan lig je dus juíst wakker, omdat je er te veel over nadenkt.

Conclusie

Vragen we aan Kleijn of slaapthee een feit of een fabel is, dan zegt hij dus fabel. Met flinke nuance, dat dan weer wel: “Voor mensen die echt met slapeloosheid kampen, is slaapthee een afrader. Je kunt beter op zoek gaan naar de kern van je slaapprobleem, en daarmee aan de slag. Drink je het toch, gewoon om er wat rustiger van te worden? Ga dan voor een zo puur mogelijke vorm zonder synthetische ingrediënten en toegevoegde suikers, daar lig je alleen maar wakker van.”

Wist je dat voeding wél een grote invloed op je slaappatroon kan hebben? In onderstaande video leggen we het uit: