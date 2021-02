De tarotkaart van 12 februari: “Tweelingen, nodig uit voor een onderonsje”

Onder het mom: hoe meer, hoe beter zouden de Britse royals William en Kate gezinsuitbreiding overwegen. Als het hen lukt om wederom in verwachting te raken, komt Kate’s grote wens uit. De hertogin zou altijd al gedroomd hebben van een gezin met vier kinderen, aldus het Amerikaanse blad Us weekly.

“Het kostte Kate tijd om William te overtuigen”, beweren bronnen. Met drie gezonde kinderen voelt prins William zich in eerste instantie compleet. “De gedachte om een vierde kind te krijgen was overweldigend.”

Toch zou de prins inmiddels openstaan voor een broer of zus voor George (7), Charlotte (5) en Louis (2). “Kate’s verlangen voor een vierde kind inspireerde hem. Bovendien houdt hij van en waardeert hij de veilige gezinssetting die hij vroeger zelf niet heeft gehad.”

Nog een meisje?

Kate gunt Charlotte een zus, omdat ze zelf extreem close met haar zus Pippa is. “Ze wil dat Charlotte dezelfde fijne ervaring heeft: om op te groeien met een zusje om in vertrouwen te nemen en om op te letten.” Nu Pippa voor de tweede keer zwanger is, kan Kate niet wachten om zelf in verwachting te raken.

Met haar 38 jaar voelt ze wel dat de ‘klok tikt’ en daarom volgt ze naar verluidt een voedingsrijk dieet om haar lichaam klaar te stomen voor hopelijk nog een zwangerschap. Hoewel ze thuisonderwijs geven momenteel erg zwaar vindt, is ze er klaar voor de gezinsuitbreiding. George en Charlotte keren naar verwachting in april terug naar school, waardoor Kate iets meer tijd om handen heeft.

Kate Middleton openhartig over opvoeding en driftbuien van haar kinderen

Hyperemesis gravidarum

Als er binnenkort inderdaad gezinsuitbreiding op komst is, is het de vraag hoe de hertogin zich er doorheen slaat. Tijdens de vorige zwangerschappen had ze namelijk last van hyperemesis gravidarum: een extreme vorm van ochtendmisselijkheid waarbij sommige vrouwen tot wel zestig keer per dag overgeven. Door de aandoening kon Kate tijden niet werken en werd ze bij de zwangerschap van zowel George als Charlotte opgenomen in het ziekenhuis.

In Nederland kennen wij de mediacode als het gaat over de koninklijke familie: onze royals worden niet vastgelegd tijdens privémomenten en in ruil daarvoor is er twee keer per jaar een fotomoment. In Engeland doen ze het iets anders, vertelt royalty-expert Rick Evers. Daar geldt de ‘Kate-code’.



