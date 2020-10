De tarotkaart van 18 oktober: Weegschaal, duik met een dekentje en een goed boek op de bank

De tarotkaart die voor zondag 18 oktober 2020 is getrokken, is de kaart Acht van Pentagrammen. Wat betekent het voor jouw sterrenbeeld?

Deze tarotkaart staat voor het begin van een nieuwe taak, functie of werk. Kennis en vaardigheden moeten nog ontwikkeld worden, maar er is genoeg motivatie. Liefdesrelaties – nieuwe of bestaande – krijgen nieuwe impulsen. Dit is de kaart van ‘de vlijtige leerling’ die verrijkende vooruitzichten heeft.

Advertentie

Dit voorspelt de tarotkaart Acht van Pentagrammen voor…

Ram:

Iets groots van plan? Lees je in. Zoek het op in boeken of op internet. Voorbereiding is het halve werk. Kom je er zelf niet uit? Slik in die trots en vraag advies aan een meer ervaren persoon.

Stier:

Je wordt vandaag in beslag genomen door je stemmingen en bent waarschijnlijk wat in mineur. Een opkikker krijg je van gezelschap met wie je plannen, dromen en wensen kunt bespreken.