De tarotkaart van 21 oktober: het kleinste vonkje doet Schorpioen ontvlammen

De tarotkaart die voor woensdag 21 oktober 2020 is getrokken, is de kaart Ridder van Zwaarden. Wat betekent het voor jouw sterrenbeeld?

Deze tarotkaart staat voor een koude, bijtende sfeer. Onenigheid en strijd in de vorm van harde woorden en onbegrip. In relaties is er de neiging tot kwaadsprekerij en sarcasme. Op het werk wordt kritiek op een gemene manier geuit. Soms wordt de lucht ermee geklaard, vaak ook niet.

De dagsfeer tovert vriendelijkheid tevoorschijn vandaag. Daardoor kun je op gepaste wijze reageren, ook als het vuur je aan de schenen wordt gelegd. Je krijgt er waardering voor.

Stier:

Zijn je gedachten over wat anderen van je verwachten wel waar? Leg ze eens langs je innerlijke meetlat. Maak onderhandelingen niet persoonlijk. Speel om het spel, niet om de knikkers.

Tweelingen:

Er valt geen ruzie met je te maken vandaag. Je neemt liever de wind uit de zeilen en geeft je fouten ruiterlijk toe. Wijs je anderen op tekortkomingen? Doe het met een knipoog.

Kreeft:

Bewust naar je zwaktes kijken is prima, jezelf ermee om de oren slaan niet. Sta ook anderen niet toe om je te kleineren. Stel gesprekken uit als die uit de hand dreigen te lopen.

Leeuw:

Obstakels of beperkingen vallen extra op vandaag. Toch is een goede sfeer belangrijker voor je dan gelijk krijgen. Proficiat als je de zon laat schijnen, óók op plekken waar schaduw is.

Maagd:

Je kunt vandaag een grote steunpilaar zijn voor iemand die het moeilijk heeft. Je rustige optreden helpt, net als het je onthouden van meningen en commentaar.

Weegschaal:

Meng je niet in strijd, de kans is groot dat je erin wordt meegesleurd vandaag. Trek je innerlijke schild op, verdedig zonder woorden of gebaren. Je kracht ligt in onpartijdig zijn.

Schorpioen:

Het kleinste vonkje kan je vandaag doen ontvlammen. Voel je je getriggerd, richt je aandacht dan snel op iets moois, liefs en goeds. Ook deze bui waait over.

Boogschutter:

Je kunt vandaag het verschil maken met een helikopterview. Vlieg zo hoog mogelijk zodat een breed beeld ontstaat. Dan zie je dat veel problemen slechts tussen de oren bestaan.

Steenbok:

Oppervlakkigs raakt je niet vandaag. Je duikt graag dieper. Een prima dag om op zoek te gaan naar de diepere motivatie van wat jij – en anderen doen. Stel veel vragen en vraag dóór!

Waterman:

Allerlei verlangens en een dot geldingsdrang steken de kop op vandaag. De stemming is emotioneel geladen, zelfs met vrienden kan ruzie ontstaan. Zoek de natuur op voor rust.

Vissen:

Vat woorden niet verkeerd op vandaag. Vaak bedoelen mensen het anders dan hoe het uit hun mond rolt. Geef het voordeel van de twijfel. Geen beste dag voor teamwerk, doe een solo klus.

Voorspelling: Viola Robbemondt.