De tarotkaart van zondag 14 februari: “Schorpioen, schrijf een lief gedicht”

Willem-Alexander droeg vrijdag een opvallende outfit. De koning komt meestal in pak naar zijn werkbezoeken, maar verscheen deze keer in een casual blauwe kabeltrui.

Modejournalist en royaltyvlogger van Libelle, Josine Droogendijk, praat over de outfit met Blauw bloed.

“We kunnen hem haast uittekenen, altijd in een donkerblauw pak, licht overhemd en een stropdas”, zegt Josine over onze koning. Maar vrijdag bracht Willem-Alexander een werkbezoek aan het Leger Des Heils. Daarvoor trok hij eens een andere outfit uit de kast. Hij verscheen in een donkerblauwe broek met daarop een lichtblauwe kabeltrui.

Afstand

Josine denkt dat de keuze voor de kabeltrui twee redenen heeft. “Enerzijds lijkt het een knipoog naar het weer, maar anderzijds speelt het ook in op de gelegenheid”, zegt ze. Zo ging Willem-Alexander tijdens zijn bezoek in gesprek met Erik, een dakloze die in de winteropvang van het Leger Des Heils verblijft. Josine denkt dat een donkerblauw pak te veel afstand zou creëren tussen de koning en de mensen met wie hij in gesprek gaat bij de daklozenopvang. “Daar zullen genoeg mensen zijn die slechte ervaringen hebben met mannen in pak.” Door te gaan voor een casual kabeltrui, creëert de koning een stuk minder afstand.

Casual outfits

De keren dat koning Willem-Alexander de laatste jaren in iets anders dan een blauw pak is verschenen, zijn op één hand te tellen. De laatste keer dat hij werd gespot in een afwijkende outfit, was op de TT van Assen in 2019. Die dag trok hij een oranje vest met capuchon aan. Ook op vakantie wordt hij natuurlijk wel eens gespot in een iets minder formele outfit.

Bron: Blauwbloed. Beeld: Anp.