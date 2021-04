Bladenmaker en journalist José Rozenbroek is een nieuwsjunk. Elke week schrijft ze voor Libelle een column over wat haar opvalt en waarover ze zich opwindt. “Het zou me niks verbazen als de huisartsen al aan het prikken zijn waar ze prikken kunnen.”

Ik ben bij mijn grote broer en zijn vrouw op bezoek. We praten, what else, over het vaccinatiebeleid. Mijn broer is 66, hij heeft kanker en loopt noodgedwongen het ziekenhuis plat. Hij heeft nog geen oproep gehad, vertelt hij. Zijn vrouw is twee jaar jonger en kerngezond. Zij heeft een paar weken geleden van haar huisarts haar eerste prik gekregen, AstraZeneca. Ze vond het best spannend, vanwege die kans van één op duizend miljoen op een bloedklontertje, maar heeft toch dapper de spuit in haar arm laten zetten. Afgezien van een paar dagen een stijve arm gelukkig geen centje pijn.

Hij met zijn kwetsbare gezondheid nog niet geprikt, zij wel: het vat de woest makende onnavolgbaarheid van het Nederlandse vaccinatiebeleid perfect samen. Op verzoek van hen informeer ik bij een bevriende GGD-arts of mijn broer niet een zogenaamde ‘spillage’-spuit kan krijgen: een restje vaccin dat overschiet aan het einde van de dag. Nee, helaas, dat is niet volgens de regels, zegt mijn vriend spijtig maar beslist.

Het voorbeeld van mijn broer en zijn vrouw laat opnieuw die andere, die truttige, die pijnlijke kant zien van ons overgeorganiseerde landje. Waar te veel regels zijn, is geen plek meer voor flexibiliteit. Daar durven mensen niet meer zelf na te denken en beslissingen te nemen op basis van verstand en redelijkheid. We zagen het bij de toeslagenaffaire, we zien het nu bij het vaccineren waar krankzinnige regels strikt moeten worden gevolgd. Maar het zou me niks verbazen als de huisartsen al en masse aan het muiten zijn en prikken waar ze prikken kunnen.

Geduld

Voor de zekerheid bel ik toch even de mijne, om te vragen wanneer ik aan de beurt ben, want hoe luidt het spreekwoord ook alweer – brave meisjes komen in de hemel, brutale overal? De doktersassistente weet me te vertellen dat haar voorraden momenteel op zijn. En ze heeft geen idee wat ‘Den Haag’ in zijn oneindige wijsheid de komende weken zal beslissen over wel of niet prikken met het Janssen-vaccin of AstraZeneca of wat dan ook. Ze voegt eraan toe dat geduld een schone zaak is.

Ik oefen geduld. Als we iets noodgedwongen hebben geleerd in coronatijd is het dat wel. Dus ga ik voor de honderdste keer wandelen, zo’n beetje het enige tijdverdrijf waarvoor je je niet hoeft te laten testen. Samen met vriendin Peggy, in het Amsterdamse Bos waar in het Bloesempark de zachtroze bloesem van de Japanse kers weliswaar over zijn piek heen is, maar nog steeds prachtig.

We betrappen onszelf erop dat we er enigszins plichtmatig naar kijken, misschien zijn deze ondankbare stadsmeiden het laatste jaar wat overvoerd geraakt met natuur. We hebben even geen zin meer in wandelen, we hebben zelfs geen zin in bloesempracht. Wél in het museum, het theater, de bioscoop, gezellig uit eten… Ons leven van eeuwen geleden. We voelen ons als junks die maar naar één ding hunkeren: een spuit in onze bovenarm.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Tekst: José Rozenbroek. Beeld: Tamar Ottink.