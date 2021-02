De tarotkaart van 21 februari: Stier jij doorziet iedereen vandaag

Zaterdagavond wisten André van Duin en Danny Vera de kijkers van Matthijs gaat door behoorlijk te emotioneren met hun nieuwe nummer. In Voor altijd zingt André van Duin over zijn overleden partner. De tekst en de liefdevolle houding van Danny Vera roerden de kijkers tot tranen.

Danny Vera schreef Voor altijd speciaal voor André van Duin, vertelt hij in de aflevering van Matthijs gaat door. Hij beschrijft hoe hij ineens inspiratie had en binnen een half uurtje de tekst voor Voor altijd op papier had. In zijn hoofd hoorde hij tijdens het schrijven steeds ‘de warme stem’ van André. Hij besloot de zanger dan ook te mailen en hem te vragen of hij zelf het nummer zou willen zingen.

Voor iedereen

André voerde een paar kleine aanpassingen door in het nummer. “Ik heb de tekst wel een beetje naar mezelf toegetrokken”, vertelt hij daarover. Het nummer werd voor hem daarmee een afscheidslied voor zijn man Martin, die vorig jaar overleed aan kanker. De opbrengst van het nummer gaat dan ook naar KWF Kankerbestrijding. “Maar dit liedje is voor iedereen”, wordt er wel gezegd over Voor altijd. “Iedereen kan het zich aantrekken omdat iedereen dit een keer meemaakt.”