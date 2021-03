De tarotkaart die voor zondag 21 maart is getrokken is ‘Schildknaap van Zwaarden’. Wat betekent deze kaart voor jouw sterrenbeeld?

Deze tarotkaart staat voor: kritiek waarvan men niet blij wordt, maar wel van kan leren. Helderheid: de lucht kan worden geklaard. Liefde: de ander maakt verwijten die wel veel inzicht geven tot verandering. In werksituaties: conflicten met bazen of collega’s. Er volgt opheldering en/of verandering.

Het begin van de lente vertaalt zich in een nieuwe sfeer. Je staat open voor veranderingen waarin je voorheen niets zag. Dierbaren danken je op hun blote knieën; toegeven brengt geluk.

Bespreek je ambities met iemand die jou goed kent. Durf je om feedback te vragen, dan leer je iets waardevols over jezelf. Maak van je zwakte een kracht door te showen wat je uniek maakt.

Wie bewonder je? Iemands uiterlijk of gedrag kopiëren is niet de bedoeling. Pak iets wat je aanspreekt en geef er je eigen twist aan. Dat zorgt voor een lach als je in de spiegel kijkt.

Kreeft

Financiële zaken in combi met vriendschap is een no go. Leen dus geen geld van dierbaren en verwijs door als iemand jou om een lening vraagt. Je kinderen met euro’s helpen is wel lief.

Leeuw

Een lange afstand liefde of oude vlam kan voorbijkomen. Je merkt dat je een zware rugzak af kunt leggen. Avontuurlijke spieren worden gekieteld door een citytrip, zelfs met dichte winkels.

Maagd

Geen luie zondag voor jou, jij zit in de doe-modus. Waarschijnlijk geniet je van een hobby die veel tijd in beslag neemt. Je partner geen aandacht geven kan reden zijn tot gemor. Balans, balans…

Weegschaal

Onafgemaakte breisels, schilderijen of herdecoratie-klusjes komen onder het stof vandaan. Pak ze snel op, want deze vlaag van artistiek in combi met doe-kracht duurt maar even.

Schorpioen

Emotionele expressie & vertrouwen: de lente brengt het onder handbereik. Maak een vliegende start en deel een geheimpje met je dierbare(n). Een open gesprek smaakt naar meer.

Boogschutter

Wie spookt er door je gedachten? Is het je eigen lief, of iemand voor wie je een zwak blijft koesteren? Houd je grenzen in de gaten, vooral als je buiten je relatie om flirt.

Steenbok

Woon je al jaren samen, of ben je getrouwd? Ideeën over lat-relaties kunnen je gedachten in beslag nemen. Een eigen stek lonkt. Maak het voorzichtig bespreekbaar zonder af te wijzen.

Waterman

Ligt er een stapel boeken op je te wachten? Graas er alvast doorheen. Je doet filosofische informatie op waar je vandaag iets mee kunt. Niets zeggen bijvoorbeeld, zegt meer dan genoeg.

Vissen

Door iets voor een ander te doen, kom je erachter wat je voor jezelf kunt doen. Het geeft een zelfstandige sfeer die je trekt. De lente geeft je vleugels, gebruik ze vooral voor lange afstanden!

Astroloog en tarotlegger Viola Robbemondt trekt iedere dag één kaart uit de Rider-Waite kaarten en legt deze voor alle 12 de sterrenbeelden.