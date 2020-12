De tarotkaart van 3 december: Waterman, thuis opruimen schept ruimte in je hoofd

De tarotkaart die voor donderdag 3 december is getrokken, is Vijf van Pentakels. Wat betekent dit voor jouw sterrenbeeld?

Deze kaart staat voor gebrek en onzekerheid. Er lijkt van alles te weinig te zijn. Warmte en hulp is er wel, als je goed kijkt. Ervaar je in de liefde een eenzaam en minderwaardig gevoel. Dat vraagt om een andere aanpak. Op het werk zijn er problemen met de uitvoering van plannen. Risico’s nemen hoort erbij.

Ram

Jij maakt vandaag het verschil voor iemand in je omgeving. Luisteren, kleine cadeautjes geven, grapjes maken, spelletjes doen. Men voelt zich goed – en kan er weer tegen – na jouw gezelschap.

Stier

Spanningen die je hoofd- en spierpijn bezorgen, komen vandaag aan het licht. Bestudeer je reacties en ademhaling als iets tegenzit. Bij een vriend(in) vind je een luisterend oor en herkenning.

Tweelingen

Thuis drijven verdrietige herinneringen boven. De consequenties van je eigen gedrag onderzoeken is prima, mits je niet wegzakt in een negatief moeras. Een familielid brengt zonnigs.

Kreeft

Moet je een goede indruk op iemand maken? Dit is jouw dag. Saamhorigheid breng je vandaag over door persoonlijke aandacht te schenken, vooral aan mensen die je niet vaak ziet of spreekt.

Leeuw

Vermijd oppervlakkige praat en richt je op wat er áchter iemands woorden schuilgaat. Soms zijn bemoedigende woorden genoeg, vandaag beteken je meer door actief te luisteren.