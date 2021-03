De tarotkaart van 4 maart: “Maagd, vandaag vind je geluksmomentjes”

Er wordt op het hoofdkantoor van WhatsApp druk gewerkt aan een nieuwe functie. Het moet namelijk mogelijk worden dat de foto’s die je in een gesprek hebt gestuurd automatisch worden verwijderd zodra je een gesprek verlaat.

Steeds meer mensen stoppen met WhatsApp, omdat het bedrijf de gebruikers buiten Europa dwingt om hun data aan Facebook te koppelen. Maar ook in Europa stappen meer mensen over naar apps die privacyvriendelijker zijn, zoals Telegram en Signal.

Volgens WEBetaInfo, een platform dat nieuwtjes rondom de app deelt, wordt er momenteel gewerkt aan een zogeheten zelfvernietigingsfunctie. In dit geval betekent het dat in de toekomst je foto’s ‘vernietigd’ worden zodra je uit een gesprek stapt.

Same concept from Instagram Direct. ⏱ pic.twitter.com/LLsezVL2Hj

WhatsApp is working on self-destructing photos in a future update for iOS and Android. • Self-destructing photos cannot be exported from WhatsApp. • WhatsApp didn’t implement a screenshot detection for self-destructing photos yet.

Wat betekent het precies? Nou, als jij een foto hebt gestuurd, hoef je dankzij die functie niet langer bang te zijn dat anderen de beelden nog kunnen zien zodra jij tabee zegt. De foto’s verdwijnen samen met jou uit het gesprek. Daarvoor wordt een speciaal icoontje in het leven geroepen, waarbij je de melding krijgt dat ‘deze media verdwijnt zodra je het gesprek verlaat’.

Foto’s bewaren via screenshot

Op dit moment kunnen anderen de foto’s nog bewaren door er een screenshot van te maken. Maar als het goed is, komt daar in de toekomst een einde aan. Je hoeft dan niet langer bang te zijn dat foto’s die je hebt gestuurd in een groep een eigen leven gaan leiden. Het is nog niet bekend wanneer de functie wordt uitgerold en of het dan ook direct in Nederland beschikbaar is. Het is wel bekend dat de zelfvernietigingsfunctie werkt voor een iPhone en Android-toestel.

Een ‘bekende’ die via WhatsAppt vraagt of hij/zij geld mag lenen: we hebben bijna allemaal weleens zo’n berichtje ontvangen. Als daar een profielfoto bijstaat, ben je sneller geneigd in de fraude-val te trappen. Techvlogger Nina laat zien hoe je kunt voorkomen dat jouw profielfoto gestolen wordt.

