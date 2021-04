De tarotkaart van 6 april: "Weegschaal, laat je kurken maar knallen!"

De tarotkaart die voor dinsdag 6 april is getrokken is ‘Drie van Bekers’. Wat betekent deze kaart voor jouw sterrenbeeld?

Deze tarotkaart staat voor: het is feest! Er is iets waardevols en belangrijks bereikt. Men is dankbaar en zorgeloos. Liefde: de relatie staat in bloei, er is harmonie, men heeft samen iets succesvols doorstaan. Werk: er is een goede samenwerking ontstaan, geld is binnen en/of een project is goed afgerond.

Ram

Kwamen in de afgelopen tijd jeugdherinneringen boven die je een gevoel van minderwaardigheid bezorgden? Vandaag besef je: dat was toen, dit is nu. Je kunt trots zijn op jezelf.

Stier

Grote kans dat jij je vandaag onder beperkende maatregelen uit wriemelt. Het gevoel dat je de chaos enigszins kunt ‘controleren’ doet je stiekem grinniken. Je bepaalt zelf wel hoe en wat.

Tweelingen

Dat regenbogen niet zonder regen zichtbaar zijn, merk jij vandaag. Zoek gezelschap, maar geen ruzie. Borrelen er weerwoorden op? Adem uit. Voel aandachtig de grond onder je voeten.