De tarotkaart van 31 oktober: er dreigt ontploffingsgevaar voor de Stier

De tarotkaart die voor zaterdag 31 oktober is getrokken, is de kaart ‘Maan’. Wat betekent dat voor jouw sterrenbeeld? Voor de Boogschutter het perfecte moment om te breken met slechte gewoontes, maar hoe zit het met de rest?

Deze kaart staat voor: Angst en onzekerheid, bange voorgevoelens. Dromen en verlangens. Het verstand kan zeggen: er is niets aan de hand. Maar onze buik zegt iets heel anders. In persoonlijke relaties staat deze kaart voor romantiek, maar ook voor jaloezie en je kwetsbaar voelen.

Jouw theewater kookt vandaag. Je wordt waarschijnlijk gedwongen om beslissingen te nemen waarmee je langere tijd moet leven. Laat je niet door je emoties overspoelen, houd je hoofd erbij.

De volle maan in je eigen teken in combinatie met deze kaart: ontploffingsgevaar! Zet je voeten tijdens confrontaties stevig op de vloer, adem bewust langzaam. En face your fears. Jij kunt dit!

Laat je verrassen vandaag. Of de uitkomst nu naar je zin is of niet, je krijgt in ieder geval de reuring die je zo graag wilde. In de liefde lijkt het gras bij de buren fluorescerend groen.

Kreeft:

Dingen die stabiel lijken, kunnen vandaag losse schroefjes bevatten. De kunst is nu om los te laten wat zich (als vanzelf) los wil maken. Jij zult er zelf ook door veranderen.

Leeuw:

Wil hij me wel, wil hij me niet? Er is twijfel en dat raakt je kwetsbare hart. Nu is de kans om je stoere masker af te zetten en eerlijk te zijn over wat jij voor een geliefde voelt.

Maagd:

In jou is een sfeer van ‘Ik wil meer, ik wil anders’. Hoe meer je partner aan je trekt, hoe liever jij op jezelf wilt zijn. Broed maar op alle variaties die jou aantrekkelijk lijken. Kiezen hoeft (nog) niet.

Weegschaal:

Iemand kan jou tot tranen toe beroeren, bijvoorbeeld met een liefdesverklaring. Toch is het wijs om jezelf vandaag op nummer 1 te zetten. Dat speciale gevoel komt uit jezelf.

Schorpioen:

Waarschijnlijk trek jij je terug in je veilige domein vandaag. En troost jezelf met wat navel-gestaar. Prima tijd voor meditaties. Prima tijd voor reflectie. Wat speelt er van binnen?

Boogschutter:

Grote kans dat situaties die met geld te maken hebben je achtervolgen. Check of je wel genoeg aandacht besteed aan je materiële welzijn. Breken met slechte gewoontes gaat nu goed.

Steenbok:

Je wilt meer ruimte voor jezelf, je eigen bezigheden, dromen en wensen. Pak nu je kans en sluit deuren, zodat andere open kunnen gaan. Jij bent belangrijk, leef daarnaar.

Waterman:

Even aan de lader vandaag! Uithijgend van de eisen die het leven stelt kun je de boel even de boel laten. Grote kans dat er wat mist in je hoofd zit. Je bed is nu je beste vriend.

Vissen:

Een sociale dag waarbij je waarschijnlijk met geestverwanten een maanritueel uitvoert. Misschien doe je nieuwe contacten op die iets in jou doen ontwaken. Moed om te beslissen wellicht?

Meer voorspellingen? Op Libelle Premium vind je ook je numerologische voorspelling >

Voorspelling tarotkaart 30 oktober: Viola Robbemondt