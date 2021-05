De tarotkaart van maandag 24 mei: “Erotische energie komt uit al je poriën, Tweelingen”

Anne-Marie was 15 jaar lang de spil van het gezin. En juist dat was de reden dat haar man verliefd werd op een ander. “Hij kon niet meer tegen dat geregel van me.”

“Mijn man en ik zijn volkomen blanco het huwelijk ingestapt en toen de 1e baby geboren werd, hadden we nog steeds geen woord gerept over een taakverdeling. Wie er wat zou doen, wie welke verantwoordelijkheden op zich zou nemen. Hoe we het zo zouden regelen dat we allebei ook nog een beetje een eigen leven hadden. Voor mijn man was dat ook helemaal niet nodig. Na de kraamtijd vertrok hij op de gewone tijd weer naar zijn werk en kwam op de gewone tijd weer terug, dat wil zeggen om een uur of 7 ’s avonds. Ik had geregeld dat ik minder uren zou gaan werken en voor een plekje in de crèche had ik ook gezorgd. Omdat mijn man voor de file op zijn werk wilde zijn – dat vond hij zonde van de tijd -, bracht ik de baby naar de crèche en aan het einde van de middag haalde ik haar op. Alles liep op rolletjes en eigenlijk vond ik het zelf ook heel gewoon dat het zo ging.”

Gesloopt

“Toen onze 2e dochter geboren werd, ging het leven op dezelfde manier door, alleen kostte het mij nog meer moeite en energie. Want als mijn man thuiskwam, was hij moe. Dan ging hij eerst een halfuurtje op de bank liggen terwijl ik met het eten bezig was. De kinderen lagen dan al in bed en ik was tegen die tijd behoorlijk gesloopt. Maar ja, dat waren mijn vriendinnen, die hetzelfde soort leven leidden, ook. Het was nou eenmaal zoals het was. In de jaren dat de kinderen klein waren, heeft mijn man nooit het telefoonnummer van de oppas geweten. Waarom zou hij ook, ik was toch altijd degene die belde. En degene die de vakanties regelde, het huisje-aan-zee reserveerde, ervoor zorgde dat de auto een grote beurt kreeg, met de kinderen naar het consultatiebureau ging, de was op tijd weer gestreken in de kast legde en leuke recepten uit tijdschriften knipte en ze nog maakte ook.”

Een ander

“Met mijn werk erbij kon ik het ternauwernood aan. En nog eens leuk vrijen kwam steeds minder aan de orde, want ik viel gewoon in slaap als mijn hoofd het kussen raakte. Toen we 15 jaar getrouwd waren, werd hij verliefd op een andere vrouw. Ze was romantischer dan ik, veel meer ‘vrouw’. Ja, dat zei hij letterlijk. Hij kon niet meer tegen dat geregel van me. Onze dochters waren tieners. Mijn man was de deur uit. Het klinkt gek, maar vanaf dat moment is mijn leven steeds leuker geworden.”

Interview: Tineke Beishuizen. Beeld: iStock