De tarotkaart van 24 april: “Lieve Kreeft, wees niet te streng voor jezelf”

Iedereen heeft zijn of haar eigen angsten. De een krijgt het al benauwd bij de gedachte van presenteren en de ander om een saai leven te leiden. Maar wat je grootste angst is? Daar speelt je sterrenbeeld een rol bij.

Hoe ga jij je angst te lijf?

Je bent bang om vergeten te worden. Niets is erger voor jou dan over het hoofd gezien te worden. Je hebt namelijk altijd een eigen mening en je wilt die laten horen. Daarom ben je er zo vaak mee bezig om je kennis uit te breiden en die te gebruiken om de wereld te verbeteren.

Stier – 20 april tot 20 mei

Je bent bang dat je prestaties niet genoeg zullen zijn. Daarom doe je altijd je best en laat je iedereen zien waar je toe in staat bent. Soms moet je wat tijd nemen voor jezelf, voordat je jezelf teveel belast.

Tweelingen – 21 mei tot 20 juni



Je bent bang dat je later een saai leven zult leiden. Daarom denk je de hele tijd na of je wel al genoeg dingen doet in het leven. Je wilt niks missen en overal doe je mee. Routine is voor anderen misschien een middel van zekerheid, maar voor jou staat het gelijk aan verveling.

Kreeft – 21 juni tot 22 juli



Je bent bang om geen plek te hebben die je je thuis kunt noemen. Je bent namelijk iemand die veel onderweg is. Met deze levensstijl kan je je zich snel verloren voelen. Je voelt je niet echt op je gemak op één plek, maar dat betekent niet dat je nergens welkom bent. Zo heb je in plaats van één thuis meerdere plekken.



Leeuw – 23 juli tot 22 augustus



Je bent bang om niet goed genoeg te zijn in de ogen van anderen. Dat zorgt voor veel stress en laat je soms weleens slecht slapen. Je doet altijd veel moeite om een goede indruk te maken.

Maagd – 23 augustus tot 22 september



Je bent bang dat je op basis van je zwaktes machteloos bent. Daarom ben je er altijd mee bezig om je zwaktes voor anderen te verstoppen. Het voelt alsof je zwaktes je bij alles in de weg zitten in je leven. Het tegendeel is echter waar, want iedereen heeft zwaktes waar die aan kan werken, maar juist die zwaktes maken het leven zo interessant.

Weegschaal – 23 september tot 22 oktober



Je bent bang dat je onrechtvaardig wordt behandeld. Je ziet elke dag hoe oneerlijk de wereld kan zijn en bent bang dat jou ook iets zou kunnen overkomen. Bedenk dat we niet alles in het leven kunnen beïnvloeden.

Schorpioen – 23 oktober tot 21 november



Je bent bang dat je door een geliefd persoon verraden wordt. Omdat je dit veel in je omgeving hoort. Maar dit komt vaak niet door verraad, maar meestal door een misverstand. Daarom moet je de angst niet te groot laten worden en zulke dingen open met je vrienden bespreken.



Boogschutter – 22 november tot 21 december



Je bent bang dat je verleden je huidige leven moeilijker kan maken. Vaak denk je over de tijd na waarin je het een en ander hebt meegemaakt. Dat heeft invloed op je huidige leven, zodat je ook niet meer elke dag van het leven kunt genieten, zoals het eigenlijk hoort.

Steenbok – 22 december tot 19 januari



Je bent bang om je in het openbaar bloot te stellen. Daarom let je op elke stap die je zet. Dan voel je je tenminste wat veiliger. Maar is het je al eens opgevallen dat anderen ook gênante dingen overkomen? Dat is helemaal niet erg. Ga liever relaxed door het leven en geniet van elke dag.

Waterman – 20 januari tot 18 februari

Je bent bang dat je je vrijheid zou kunnen verliezen. Daarom houd je er niet zo van als iemand beslissingen voor jou neemt of je zegt wat je moet doen.

Vissen – 19 februari tot 20 maart



Je bent bang om je verlaten te voelen. Alleen zijn is voor jou geen fijn gevoel, want je hebt niet veel tijd voor jezelf nodig. Als je eenzaam bent breekt beetje voor beetje je hart af. Maar je kent een goede remedie: Je omringt je met zo veel mogelijk vrienden en familie.

