“Je ziet er mooi uit”, zegt hij, terwijl hij zijn handen over mijn billen laat glijden

Tessel viert kerst met haar meisjes en komt op het idee een joint op te steken.

Tessel Libelle

Kerstavond vier ik met de meisjes, maar ik heb moeite om in de stemming te komen. Doris en Julie, die me als geen ander kennen, hebben dat meteen door. Ik verzucht dat ik te hard heb gewerkt, en daarna moest rennen om alle boodschappen in te slaan.

“Kom,” zegt Door resoluut, “jij gaat iets leuks aantrekken en je opmaken, dan zullen wij de borrel klaarzetten.”

Als ik een kwartiertje later de kamer binnenkom, branden overal de kaarsen, heeft Julie een fijne playlist opgezet en krijg ik een grote gin-tonic geserveerd. Onder het kerststalletje liggen de pakjes opgestapeld. Ik schud mijn getob over Maaike en Michiel van me af en dans met de meiden op Michael Bublé en Etta James. Gezamenlijk maken we ons kerstdiner klaar; een pasteitje met kalfsragout, hertenbiefstukjes met cranberrysaus en tarte tatin toe. Ik heb zalige rode wijn gekocht. Opeens herinner ik me de joint die ik vorig jaar van mijn ondeugende nichtje Sterre heb gekregen voor mijn verjaardag.

“Zullen we een joint roken?”

“Ik houd niet van blowen”, zegt Doris met een vies gezicht.

“Ik ook niet,” zegt Juul, “maar mam, ga je je gang.”

Op het balkon rook ik een halve joint. Ik kan me niet herinneren wanneer ik voor het laatst heb geblowd; nadat ik ben gestopt met roken, en dat is vijftien jaar geleden, durfde ik niet meer. Als ik de kamer instap voel ik al het effect.

“Hi gorgeous girls”, roep ik zwoel, terwijl ik over de poef struikel.

“Hoeveel trekjes heb je genomen?” vraag Juul gealarmeerd.

“Geen idee. Een stuk of tien?”

“Mam, dat spul is tegenwoordig supersterk, je bent stapelgek.”

Een zachte, roze mist trekt door mijn lichaam en hoofd. O ja, zo voelde dat, stoned zijn. Best prettig. Dan beginnen we aan de cadeautjes. Ik krijg een zacht pakje in mijn handen gedrukt waarin een prachtige, witte, wollen coltrui zit. Ik trek hem aan en streel verrukt de zachte wol. Juul heeft tegenwoordig een baantje bij een bedrijf waar ze kasjmieren kleding maken.

“Zo’n mooie trui heb ik nog nooit gehad”, zucht ik. “Of droom ik en is dit niet echt?”

De meiden moeten lachen, maar ik registreer dat ze me scherp in de gaten houden. Het is net een scène uit Absolutely fabulous, denk ik giechelig. Met een moeder die stoned op de bank ligt en verstandige dochters die een oogje in het zeil houden.

Nadat we de pakjes hebben uitgepakt zoeken we op Netflix een film uit. Het wordt Kruimeltje, een van hun favoriete jeugdfilms. Hopeloos ouderwets en superslecht gespeeld, maar de meisjes kunnen zich nog elke scène herinneren en genieten intens. Ik voel me een beetje draaierig en misselijk. Misschien heeft Juul gelijk en heb ik veel te veel trekjes genomen.

De volgende dag vertrekken de meiden na de kerstbrunch naar hun vader. Ik voel me niet echt tof – de wijn en de joint hakken erin. Maar ik besluit om me niet te laten kisten door mijn kater en trek mijn mooiste lingerie aan, peperdure stay-upkousen en een nauwsluitende wollen jurk. Straks komt Reinier en ik verheug me op een intieme kerst met hem.

Een uur later sla ik mijn armen om zijn nek. “Je ziet er mooi uit, Tessel”, zegt hij, terwijl hij zijn handen over mijn billen laat glijden en me in mijn hals zoent.

Het is al helemaal donker wanneer we onze kleren van de bank en vloer rapen en ik mijn naar beneden gezakte kousen weer omhoog stroop. Ik doe de kaarsen aan terwijl Reinier de champagne en de glazen pakt.

We klinken.

“Op jou. Wat fijn dat jij er bent.”

“Op wat nu al de leukste kerst van mijn leven is,” zegt Reinier.

“Op ons.”