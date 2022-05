Tessel: “Ben ik een wantrouwende zure vrouw aan het worden?”

De volgende dag belt Robert. Hij valt met de deur in huis.

“Wie was die man gisterenavond op het strand? Ik heb je nog nooit over hem gehoord.”

“Reinier?” zeg ik luchtig. “Dat kan kloppen, ik ken hem nog niet zo lang.”

“Geen type voor jou”, zegt hij gedecideerd. “Aardig hoor, maar wel een bal.”

“Kom op Robert”, zeg ik plots geïrriteerd, “ga nou niet een beetje jaloersig lopen doen. Jij en ik hadden een relatie kunnen hebben als jij er niet altijd vandoor gaat als het spannend wordt.”

“Ik ben niet jaloers”, zegt hij trots. “Ik stel alleen maar vast dat jullie niet bij elkaar passen. Verder maak ik er geen woorden aan vuil. Waarvoor ik bel: ik heb kaarten voor de opera, woensdagavond, prachtige plaatsen op het balkon.”

Daarop zeg ik geen nee. Ik ben dol op de opera, maar omdat die kaartjes zo duur zijn, ga ik zelden.

Als we hebben opgehangen moet ik grinniken. Die Robert die opeens weer zijn best doet. Zou ik hem terug willen hebben? Ik denk aan zijn depressieve perioden, hoe hij soms maanden kan verdwijnen, zijn luie seks. Nee, ik houd zielsveel van hem, en ik wéét dat we goed bij elkaar passen, maar Robert is te ingewikkeld, te veel een einzelgänger.

Wie ook een einzelgänger blijkt te zijn, is Reinier. En ook hij blijkt ongrijpbaar. Hij stopt veel tijd in het jagen en in zijn vak. Hij is antiquair en altijd op zoek naar nieuwe vondsten waarvoor hij vaak op pad is. Hij had me daarvoor al gewaarschuwd, in een van onze eerste telefoongesprekken, dat hij het prettig vindt om binnen een relatie je eigen leven te blijven leiden. Dat had ik natuurlijk gretig beaamd. Ik ben ook niet zo’n vrouw die altijd alles ‘gezellig’ met zijn tweeën wil doen.

Maar Reinier blijkt nog veel onafhankelijker dan ik. Het is soms moeilijk om een afspraak met hem te maken, zo druk is hij. Ik vertrouw het niet helemaal. Zou hij misschien nog andere liefjes hebben? Ik zie op WhatsApp dat hij vaak laat nog online is. Met wie is dan in vredesnaam aan het appen?

Maar ik wantrouw mezelf ook: na alles was ik heb meegemaakt is het voor mij moeilijk te geloven dat een man voor mij wil gaan. Ik denk aan Thomas, mijn ex, die verliefd werd op een ander en me verliet. Aan Taco, de bedrieger, die helemaal geen Taco bleek te heten. Ik denk aan Pieter, trouweloze getrouwde man. En ook Robert koos niet écht voor mij. Durf ik me nog wel te binden? Ben ik een wantrouwende zure vrouw aan het worden?

Zo tob ik wat af deze dagen. Terwijl ik toch ook vrolijk verliefd had kunnen zijn.

Doris heeft wel door dat er wat met mij aan de hand is. “Is het soms uit met Reinier?” vraagt ze als we op een avond ineengestrengeld samen op de bank naar Kiling Eve hebben gekeken. “Je bent zo gespannen.”

Wat hebben dochters je toch altijd feilloos door. Ik aarzel even. Moet ik haar wel lastigvallen met mijn liefdesperikelen? Maar dan vertel ik haar dat ik ’t lastig vind om na al mijn eerdere ervaringen weer verliefd te zijn, dat ik bang ben om opnieuw gewond te raken.

“En toch wil ik in de liefde blijven geloven. Jij gelooft toch ook nog wel in de liefde?”

Ik weet dat Doris en Juul hebben geleden onder de scheiding van hun ouders. Soms ben ik bang dat dat de reden is dat Doris nog nooit een vriendje heeft gehad. 23 is ze nu, bloedmooi, en ze scharrelt heel wat af, maar ze blijft nooit aan een jongen hangen.

“Ja natuurlijk”, zegt ze. “Ik wil later trouwen in een wit kerkje in Griekenland, en dat papa me naar het altaar leidt. En dan wil ik vier jongens. Geen meisjes. Want die zeuren zo.”

“Net als jij”, zeg ik. “Jij bent ook een imménse zeur.”

En dan kietelt ze me tot ik om genade gil.