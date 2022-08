Tessel: “Het kan me eigenlijk niet schelen waar we naartoe gaan, als we maar samen zijn”

Tessel gaat er een paar dagen er tussenuit met Reinier. Ze besluiten samen naar Duitsland te gaan om van elkaar te kunnen genieten.

Tessel Libelle

Reinier en ik maken plannen voor een paar dagen samen weg. Maar waarnaartoe, zo op de bonnefooi in het hoogseizoen? Frankrijk trekt niet vanwege al die pikzwarte vrijdagen, zaterdagen en zondagen. België voelt te dichtbij. “Wat vind je van Duitsland?” oppert Reinier.

Duitsland ken ik eigenlijk niet. Ja, ik ben wel eens in Berlijn geweest. En vroeger reden we altijd met mijn ouders door Duitsland als we in Italië of Zwitserland gingen kamperen.

“Het enge wat die moffen goed hebben gedaan is autowegen aanleggen”, zei mijn moeder snuivend als we over de Duitse wegen tuften met onze volgeladen auto en klapcaravan, terwijl links van ons de Audi’s en de BMW’s met 160 kilometer per uur voorbij scheurden.

Vroeger mochten we niet naar Duitsland op vakantie, maar dat is verleden tijd.

“Lijkt me leuk”, zeg ik tegen Reinier. Het kan me eigenlijk niet schelen waar we naartoe gaan, als we maar samen zijn. We hebben wel eerder een weekend samen doorgebracht, maar nog nooit vier volle dagen. We boeken een paar nachten in een hotel bij de Lüneburger Heide, waar Reinier eerder is geweest en waar het mooi schijnt te zijn.

De avond ervoor kom ik alvast bij hem slapen, en als ik ’s ochtends door hem wakker word gemaakt met een kopje koffie, heeft hij de broodjes al gesmeerd en een thermosfles gevuld.

We stappen samen onder de douche waar ik huiselijk zijn nek uitscheer en hij wat minder huiselijk mijn rug en billen masseert met heel veel olie. Daardoor vertoeven we veel langer dan de door Rutte toegestane vijf minuten onder het warme water.

Na het ontbijt stappen we in de auto. Reinier heeft een stokoude Volvo waar hij dol op is en waarmee hij al honderdduizenden kilometers heeft gereden. Het is een mooie dag, de zon schijnt uitbundig, aan de blauwe lucht drijven lieve schapenwolkjes. Zodra we de grens over zijn begint het landschap on-Hollandse trekjes te vertonen. Bossen worden afgewisseld met heuvels, lappendekens van weilanden en lieflijke dorpjes. Als alle tien kadetten op zijn en we even stoppen voor een plaspauze vraagt Reinier of ik wil rijden.

Wow, dit had ik nooit gedacht, dat ik in die bolide van hem mag rijden.

Een beetje zenuwachtig stap ik achter het stuur. Ik verstel de stoel en de spiegels, start de motor en zet hem in zijn één. Dan duw ik het gaspedaal in, laat de motor brullen en trek op. “Niet zo!” roept Reinier geschrokken. “Gek, zo trek je de motor uit elkaar!” Op belerende toon doceert hij me hoe ik moet schakelen en optrekken in zijn zware diesel. Verlangend denk ik aan mijn snelle, lichte, behendige Fiatje. Maar ik zeg niets, verberg mijn zenuwen, ben braaf als een leergierig kostschoolmeisje.

Bij het hotel parkeer ik opgelucht de auto. Zo, daar hoef ik voorlopig niet meer in. Het hotel is een prachtig vakwerkhuis met daarnaast een modern gebouw met een zwembad en een sauna. Daar gaan we straks naartoe, eerst willen we een ijsje. We lopen naar het dorp dat een kwartiertje verderop ligt. Het is drukkend warm en windstil. In de verte zie ik donkere wolken zich samenpakken. Dat wordt onweer, zegt Reinier. Ik kijk naar mijn zomerjurkje en slippertjes.

In de ijssalon is het druk. Buiten wordt het opeens donker en steekt de wind op. Een windvlaag zwiept door de straat, stoelen op het naastgelegen terras vallen om. Glazen kletteren op de keien. Een bliksemflits en vlak daarna de donder. Takken breken van bomen, obers en wandelaars rennen winkels en cafés in. Likkend aan onze pistache-met-chocolade-ijsjes kijken we toe hoe de bui losbarst.