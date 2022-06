Tessel: “Ik kan niet geloven dat een man mij onbekommerd leuk vindt”

Ik spring op de fiets en ga een kopje thee bij haar drinken. Corine vertelt dat hij haar met zijn ogen volgt als ze op bezoek is. “De verpleging zegt dat hij reageert op korte vragen met knikjes of nee schudden, maar bij mij doet hij dat nog niet. Soms beweegt hij zijn lippen, alsof hij iets wil zeggen. Hartverscheurend.”

Ze staat op en pakt een fles witte wijn uit de koelkast.

“Jij ook?”

Het is vier uur, en ik moet nog werken, maar ik drink een glas mee. Corine is afgelopen maanden broodmager geworden. Ze eet nauwelijks en rookt en drinkt te veel, maar ik zeg er niks van. Ze houdt zo verschrikkelijk veel van Jacob, en al maandenlang leeft ze in verschrikkelijke spanning. Ook nu ziet ik dat ze nauwelijks durft te hopen op goed nieuws.

Dan lacht ze opeens.

“Ze hebben gisteren een tv op zijn kamer gezet en hem voetbal laten lijken, in de hoop dat hij daardoor een opleving zou krijgen.”

Jacob háát voetbal. Hij is de enige man in Nederland die tijdens belangrijke wedstrijden een stukje gaat fietsen.

“Ik hoop niet dat hij een woedeaanval heeft gekregen.”

“Dat zou mooi zijn.” Ze kijkt vertederd.

Na de wijn ga ik er weer vandoor. Ik moet echt aan de slag. Mijn werk schiet er enorm bij in nu ik halve dagen verliefd aan Reinier denk, me zorgen maak over Wouter en Corine wil bijstaan.

Reinier en ik zien elkaar zo’n één keer per week, meestal op de tuin. Tussendoor appen we veel. Wat we die dag hebben gedaan, dat we zin in elkaar hebben en nog een heleboel onzinnige dingen. Hij lijkt ook verliefd en ik heb alle reden om onbezorgd te zijn. En toch ben ik het niet; ergens kan ik het niet geloven, een man die mij onbekommerd leuk vindt. Waar zit het addertje onder het gras?

Ik vraag me af of hij nog op Tinder zit. Zelf heb ik al weken geleden mijn account verborgen, opgelucht dat ik niet meer hoef te chatten en te daten met vreemde mannen die in werkelijkheid vrijwel altijd tegenvallen. Ik kan me niet voorstellen dat mensen verslaafd raken aan swipen en kijken hoe je in de markt ligt. Maar van Vos en Mark, mijn vrienden die ik van Tinder heb overgehouden, weet ik dat ze vaak lustig blijven tinderen terwijl ze met een veelbelovende vrouw aan het daten zijn.

“Gewoon, omdat het kan”, heeft Mark wel eens tegen me gezegd, “Even voor het slapengaan kijken wat er te koop is aan vrouwelijk schoon.”

Mark noem ik niet voor niks de vlinderman. Ik ken hem nu al een paar jaar, elke drie maanden is hij verliefd, vooral in de fase vóórdat hij de vrouw in kwestie heeft ontmoet. En dan valt het toch altijd weer tegen. “Niet helemaal mijn type”, zegt hij dan diplomatiek. Ik weet inmiddels dat hij haar dan te dik of te lelijk vindt. Maar ook als hij haar wél leuk vindt en zij hem, blijft hij op Tinder kijken en afspraakjes maken. Zo heeft hij altijd wel twee of drie scharrels lopen.

“Maar dan kom je toch nooit aan verdieping toe?” zeg ik. Ik denk aan Reinier. Ik zou gek worden als ik erachter kwam dat hij nog aan het tinderen was.

Op een avond als we aan het appen zijn trek ik de stoute schoenen aan en vraag het hem ronduit. Hij antwoordt me “dat er zeker rust is opgetreden".

Verward en geïrriteerd trek ik het dekbed over me heen. Waarom zegt hij niet gewoon “nee, natuurlijk niet, schatje”?

Ik ben er niet gerust op.