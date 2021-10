Tessel: “Moet ik dit wel doen, naar bed gaan met een man die ik alleen aardig vind?”

Hoewel Tessel er geen zin in heeft, fietst ze na het concert toch met Willen mee naar huis. Hij is duidelijk érg gespannen.

Willem liep voor mij de trap op. In zijn slaapkamer gooide hij haastig wat kleren die op het bed lagen op een stoel. Hij sloot de gordijnen en draaide zich naar me om. Hij zoende me opnieuw, gulzig en onhandig. Ik rook in zijn hals de zeep met de vanillegeur die me altijd een beetje onpasselijk maakte. Moet ik dit wel doen, schoot door me heen, vrijen met een man die niets in mij loswoelt, die ik niet lekker vind ruiken, die ik gewoon aardig vind?

Ik moest aan een uitspraak denken van een oude vriend van me, Ad, een ouwe rock-’n-rollmuzikant, ongeveer het tegenovergestelde type van Willem. “Met aardige mensen kun je de gracht dempen”, zei hij altijd en dan stak hij zelfgenoegzaam een sigaret op. Met andere woorden: zovéél mensen zijn aardig, aardig zijn is niet genoeg.

Willem liet me los en liep naar de badkamer die naast de slaapkamer lag. Ik bleef besluiteloos in de kamer staan. Ik kon nu nog wegsluipen, of naar hem roepen dat ik me had bedacht en liever naar huis ging. In plaats daarvan kleedde ik me plichtsgetrouw uit. Ik hield mijn beha en slipje aan en ging onder het dekbed liggen. Zijn kussen rook naar hem. In de verte hoorde ik het geraas van een trein. Ik voelde me alsof ik in een film speelde, een melancholieke film noir uit de jaren vijftig.

Willem bleef lang weg. Toen hoorde ik dat de wc werd doorgetrokken en dat de badkamerdeur open- en weer dichtging. Het licht op de gang ging uit. Willem sloot de slaapkamerdeur achter zich. Opeens was het stikdonker. Ik hoorde hoe hij tussen de lakens schoof en voelde hoe hij een arm over mijn buik legde. Ik reikte mijn hand naar hem uit. Hij lag op zijn buik, ik voelde zijn magere rug onder mijn vingers en hoorde hoe hij zwaar ademhaalde.

Opeens werd ik ongeduldig. Nu het zover was gekomen, moest het snel voorbij zijn. Ik schoof naar hem toe en legde mijn hand op zijn achterhoofd. Hij draaide zich om en aarzelend kroop hij mij naar mij toe. Zijn hart bonsde tegen het mijne. Hij trilde als een kind toen hij mijn beha los probeerde te maken. Hij frummelde lang aan de sluiting tot ik hem hielp. Ik schoof mijn slipje langs mijn benen omlaag. We zeiden niets terwijl hij mijn borsten streelde en ik op zoek ging naar zijn geslacht dat als een slapend dier wakker werd en zich uitrekte onder mijn vingers.

Toen hij even later op mij ging liggen, hoorde ik zijn adem stokken.

Een paar minuten later rolde hij van me af. “Sorry”, fluisterde hij. “Het lukt niet. Ik ben een beetje zenuwachtig denk ik. Het is zo lang geleden.”

“Geeft niks”, zei ik moederlijk en aaide over zijn vochtige haar. “Kan iedereen overkomen.” Heel even voelde ik me een volleerde hoer die wel raad wist met nerveuze jongens en mannen.

We lagen naast elkaar in het donker. Ik vroeg me af of ik met goed fatsoen naar huis kon gaan. “Vind je het heel erg als ik thuis slaap?” vroeg ik. “Ik slaap nooit zo goed in een vreemd bed.”

Willem knipte het bedlampje aan. “Natuurlijk niet”, zei hij. “Mag ik nog wel even naar je kijken?” Steunend op zijn elleboog en met een hand onder zijn hoofd keek hij naar me naar mijn buik en mijn borsten. Ik werd verlegen onder zijn blik. “Je bent mooi”, zei hij. “Het ligt niet aan jou. Sorry. Sorry.”

“Dat denk ik ook niet”, zei ik, “en je hoeft geen sorry te zeggen.” Ik diepte mijn slipje onder het bed op en begon me aan te kleden. Willem trok een badjas aan en ging me voor op de trap naar beneden.

Even later fietste ik door de nacht door de stille stad. Een halve maan gleed onder de wolken vandaan. Ik haalde diep adem en voelde hoe een zware last van mijn borst werd getild. Zachtjes begon ik te neuriën.