Tessel tindert: “Hij pakt me bij mijn pols en trekt me naar zich toe”

Tessel Libelle

Robert en Doris komen eten. Ik heb frites van Leon en Léon gekocht, het fritesmerk van schrijver Leon de Winter, dat zogenaamd low carb is. Ik maak mezelf graag wijs dat ik daarmee caloriearme, gezonde frites eet. Terwijl de airfryer z’n werk doet en ik een salade in elkaar draai, zitten Robert en Doris met een glas wijn aan tafel. Hongerig kijkt Robert naar de airfryer.

“Is het nog niet klaar?” vraagt hij, “Vast. Laat mij maar even proeven. Ik ben chef frites hier in huis.” Hij rukt de la open en propt een bleke patat in zijn mond. Hij is weer ontzettend druk, denk ik. Zal er een manische periode op de loer liggen?

Even later zitten we aan tafel. Ik vertel over Maaike, dat we de banden hebben aangehaald vorige week, en dat het best gezellig was, maar dat ik me zorgen maak over haar gezondheid. Robert luistert half en pakt een boek dat op tafel ligt. Een boek dat ik van Reinier heb gekregen. Hij slaat het open en leest de opdracht die Reinier erin heeft geschreven.

“Wie is Reinier”, vraagt hij opeens alert.

Doris en ik kijken naar elkaar. Robert kijkt naar mij.

“O, dat is mijn nieuwe geliefde”, zeg ik luchtig, terwijl ik de borden op elkaar stapel en naar de keuken breng. “Door, wil jij ook ijs? Robert heeft chocolade-ijs en pistache meegebracht.”

Maar Robert laat zich niet van zijn stuk brengen.

“Een nieuwe geliefde”, zegt hij. “Al lang? Wat doet hij? Ken ik hem? Heb jij hem al ontmoet Doris?”

Ik hoor aan hoe hij zijn vragen als een mitrailleur afschiet, dat hij jaloers is. Stiekem vind ik dat grappig. Ik voel me ook betrapt.

Terwijl ik het ijs uit de vriezer haal en de afwas in de vaatmachine zet, hoor ik Doris vertellen dat ze Reinier een paar keer heeft ontmoet. Ook zij klinkt wat ongemakkelijk.

“Hoe oud is deze Reinier?”, vraagt Robert als ik drie schaaltjes ijs op tafel zet. Ik vertel hem dat hij een paar jaar jonger is dan ik.

“Nou, goed gedaan, Tessel. Een nieuwe viriele minnaar. Precies waarnaar je op zoek was.”

“Jongelui, ik moet nog even aan mijn paper werken”, zegt Doris, en lepelt snel haar ijs naar binnen. “Overmorgen moet ik ‘m inleveren. Niet kibbelen over Reinier hoor.”

Als ik haar uitlaat, grijnzen we geluidloos naar elkaar.

“Hij is jaloers”, mimet Door. “Wat een mop. Succes.”

“Jij succes met je paper.”

Als ik weer de kamer binnenkom heeft Robert zich van de tafel naar de bank verplaatst. Zijn schoenen heeft hij uitgetrokken. Heerszuchtig kijkt hij voor zich uit.

“Nog een kopje thee?” vraag ik luchtig.

“Waar heb je hem eigenlijk ontmoet?”

Ik durf niet te vertellen dat ik Reinier op Tinder heb ontmoet. Robert is een ouderwetse man en moet niks van online daten weten.

“Op een borrel bij een collega.”

“Welke collega?”

Dan verlies ik mijn geduld. “He, Robert, wat een raar kruisverhoor. Ik ben vrij, ik mag daten met wie ik wil. Ja, jij en ik hadden een relatie, maar jij hebt daar zelf min of meer een einde aan gemaakt. Je wilde je niet binden, weet je nog?”

“Ik was ziek”, zegt Robert afgemeten. “Ik had mijn handen vol aan mezelf. En nee, dan kun je er niks bij hebben.”

“Kom op Robert, je wilt nooit een echte relatie met alles erop en eraan. Je wilde mij in ieder geval nooit helemaal. Nou, dan moet je ook niet gek kijken als ik dan eens verder kijk.”

Hij pakt me bij mijn pols en trekt me naar zich toe. “Ik weet dat het niet mag, maar ik wil je zoenen.”