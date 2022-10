Tessel tindert: “Hij weet niet eens dat ik een nieuw vriendje heb”

Tessel spreekt af met iemand die ze al een tijd niet heeft gesproken.

Tessel Libelle

Van Vos heb ik al tijden niks gehoord, op een paar appjes na, waarin hij vertelde dat hij datet met een internist. Dat ze mooi is en ambitieus en bloedgeil en van dominante mannen houdt. Precies het soort vrouw waar Vos op valt. Ik hoop dat de internist hem over zijn liefdesverdriet over Dolores heen kan helpen, de Spaanse schone die hem deze zomer zo deed smachten.

Ik bel hem op en vraag of hij meegaat naar het strand. Daar is Vos vast wel voor te porren.

“Ik wil zwemmen”, zeg ik. “Ga je mee?”

Vos vraagt of ik gek ben geworden. “Ik zwem alleen als het dertig graden is in azuurblauw water”, zegt hij hooghartig. “Niet in de koude, grauwe Noordzee.”

Maar ik wil nog één keer de zee in voordat het te koud wordt. Ik trek mijn badpak onder mijn kleren aan en stop mijn zwemponcho in een tas - een superhandig ding van badstof met capuchon, dat je snel kunt aanschieten en waaronder je je kunt verkleden.

Het is een prachtige herfstdag en de zee ligt oogverblindend te schitteren onder een blauwe hemel. Vos kijkt toe, zijn schouders kouwelijk omhooggetrokken, als ik me omkleed bij een strandtent. Langs het strand lopen wandelaars in donsjassen en met laarzen aan. Ze kijken naar me alsof ik gek ben geworden als ik onverschrokken de branding inloop. Het water bijt in mijn voeten, mijn kuiten, mijn bovenbenen, mijn billen. Een onverhoedse golf doorweekt me van top tot teen. Ik gil en hap naar adem. Dan laat ik me vallen. Het water is freezing, maar al die maanden van koud afdouchen hebben mijn lijf goed geprepareerd. Ik zwem een stukje en laat me een paar keer door de golven meevoeren. Het is zalig. Dan sprint ik uit het water. Vos staat op het strand en neemt foto’s van me.

“Voor op je Instagramaccount, daar doe je het toch voor?” plaagt hij me.

Ik ren door naar mijn spullen, droog me af en kleed me aan. Als we even later aan de thee zitten in het café tintelt mijn lichaam en barst ik uit elkaar van energie.

Vos geeft me zijn koekje. “Heb je verdiend.”

“Maar hoe is het met jou?” vraag ik. “We zijn gebleven bij je eerste date met de bloedgeile internist.”

“Die is leuk. En wild. En ook heel druk. Ze heeft een kind en een baan van tachtig uur in het ziekenhuis, dus we zien elkaar niet vaak. We gaan het zien.”

“Je klinkt behoedzaam”, zeg ik.

“Ja, Jezus Tessel, ik ga me niet weer met huid en haar uitleveren, dat snap jij ook wel.”

Ja, dat snap ik, maar ik raad Vos toch aan niet meteen weer achter zijn schild te kruipen. “Niet alle vrouwen zijn zo ongrijpbaar als Dolores. Deze vrouw lijkt me een stuk volwassener. Past beter bij je dan zo’n grillig kindvrouwtje.”

“We zullen zien", zegt hij zuinig.

Als ik Vos in zijn straat heb afgezet en ik bijna thuis ben, gaat mijn telefoon. Het is Robert. Robert heb ik al in geen maanden gezien. Hij weet niet eens dat ik een nieuw vriendje heb, Reinier. Om duistere redenen durf ik hem dat niet te vertellen.

“Hee Robert”, zeg ik als ik de telefoon heb opgenomen. “Dat is lang geleden.”

“Waar hang jij uit? Ik hoor geraas. Zit je op de fiets?”

Ik vertel hem dat ik in de auto zit en dat ik heb gezwommen. Robert snuift.

“Het is bijna november en jij gaat zwemmen.”

Maar ik ben in een onverwoestbaar humeur. “Kom je vanavond eten? Doris komt ook. Dan maak ik patat voor jullie met een gezonde salade.”

Doris en Robert zijn dol op elkaar. En dol op mijn friet uit de airfryer.

“Goed idee. Neem ik een lekkere wijn mee.”

Vanavond moet ik hem vertellen van Reinier, denk ik. Wat houdt me tegen?