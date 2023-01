Tessel tindert: “Ik houd van zijn grote mannenlijf, de manier waarop hij me bemint”

Tessel denkt na over de keuzes die ze in haar leven nam wat mannen betreft.

Tessel Libelle

Het nieuwe jaar begint nat en winderig. Saskia en ik lopen onze katers eruit op het strand. Hier en daar zien we groepjes mensen gillend de golven in- en uitrennen, waarna ze rillend verdwijnen in hun handdoek. Bewonderend zien we het een poosje aan, dan duiken we een strandtent in voor een warme chocolademelk.

Opgekikkerd kom ik weer thuis, mijn hoofdpijn en de taaie stroop in mijn benen zijn verdwenen. Om half vijf steek ik de kaarsjes aan en kruip in mijn pyjamabroek met een geweldig boek op de bank: Het lied van ooievaar en dromedaris, dat ik met kerst van Doris kreeg. Maar van lezen komt niet veel. Mijn gedachten dwalen af naar het voorbije jaar. Het jaar waarin ik Maaike terugvond en opnieuw verloor, en waardoor ik nu gedoe met Michiel heb. Vooral dat laatste doet pijn. Ik houd veel van Michiel en ik weet dat hij het verschrikkelijk vindt dat hij altijd moet schipperen tussen zijn twee zusjes. Maar nu heeft hij toch partij gekozen. Ik besluit om binnenkort onverwacht bij hem en Carla op bezoek te gaan.

Het was ook het jaar waarin Reinier en ik elkaar op Tinder troffen. Reinier, die vreemde snuiter met zijn honderd hobby’s en zijn solistische levensstijl. In veel opzichten zijn we tegenpolen: hij introvert, ik extravert, hij behoorlijk rechts, ik behoorlijk links, hij vóór en ik tegen de boeren, hij heel precies en op het neurotische af, ik slordig en nonchalant. Hij een buitenman, ik een stadsmeisje. Hij bindingsbang, ik verlatingsangstig.

En toch zijn we nog niet van elkaar weggelopen. Hoe is dat mogelijk? Wat houdt ons bij elkaar? Natuurlijk, we vinden elkaar vreselijk lekker. Ik houd van zijn grote mannenlijf, de manier waarop hij me bemint; stevig en robuust, liefde en aandacht. Zijn blik in zijn ogen als hij klaarkomt, hoe hij mijn hoofd op zijn borst trekt, zijn armen om me heen slaat. Als ik bij hem ben, voel ik me - hoe cliché - veilig en geborgen, aantrekkelijk en vrouwelijk. Maar zie ik hem een week niet, dan slaat de onzekerheid toe. Raak ik ons gevoel van verbondenheid kwijt. Soms probeer ik daarover te praten met Reinier, die daar maar weinig van begrijpt. Hij legt me uit dat hij het heel fijn vindt met mij, maar daarnaast zijn andere levens leeft. Zijn antiquariaat, zijn strooptochten naar zeldzame schatten in binnen- en buitenland, zijn kunstverzameling waaraan hij veel aandacht besteedt, zijn vrienden. Voor hem bestaat dat allemaal naast elkaar, zonder dat het één minder waard is dan het andere.

Ik leg hem dan uit dat ik steeds weer die geruststelling nodig heb: een appje, een telefoontje, een teken dat hij aan me denkt. Ik, zelfstandige vrouw, hunker altijd naar bevestiging: ja, je bent de moeite waard, nee, ik ga je niet verlaten.

Prototype van een angstig gehecht kind, denk ik wrang, product van een ingewikkelde jeugd. Het werd er niet beter op nadat ik werd verlaten door Thomas, de vader van Julie en Doris. Of kies ik mijn mannen er onbewust op uit? Ik denk aan Robert, mijn tweede grote liefde, onberekenbaar in zijn stemmingen en bij vlagen ongrijpbaar. Aan Pieter, de onbereikbare getrouwde man. Ons verlangen naar elkaar wordt met de dag abstracter, een hunkering naar een romantische liefde die in het echte leven niet zou kunnen overleven. Dat weten we best en toch koesteren we ons geheim, zijn we blij dat we elkaar kennen, zo zeggen we met enige regelmaat tegen elkaar.

“Nee, je maakt het jezelf niet makkelijk met al die ingewikkelde liefdes, Tesseltje”, mompel ik. Ik leg mijn boek weg en sta op om water op te zetten voor een gemberthee. Interessant is ’t leven wel. Benieuwd wat dit jaar me gaat brengen.