Tessel tindert: “Ik leg mijn hand liefkozend om zijn ballen”

Tessel geeft zichzelf over aan Robert en ontdekt wat haar ware gevoelens nu werkelijk zijn.

Tessel Libelle

Ik laat me zoenen door Robert. En ik laat me ook door hem uitkleden. Hij knoopt mijn bloesje open en als altijd worstelt hij met de sluiting van mijn beha – anders dan Reinier is hij daar nooit behendig in geworden. Even later liggen we beiden naakt op de bank waar we al talloze malen op hebben gevreeën. Hartstochtelijker dan ik hem in jaren heb meegemaakt, bedrijft hij de liefde met me. Het is vreemd en tegelijk vertrouwd en ook best fijn zijn lijf weer te voelen. Toch verdwijn ik niet in een flow. Vanaf een afstandje kijk ik hoe we bijna van de bank glijden terwijl we al die dingen doen die me vroeger zo in vervoering brachten.

Na afloop leg ik mijn hoofd op zijn schouder. Onder mij beweegt zijn borst op het ritme van zijn hijgende ademhaling. Ik streel zijn vertrouwde buik, leg mijn hand liefkozend om zijn ballen. Dit was het, schiet door me heen. Dit was onze afscheidsvrijage. Ik weet niet of Robert dat ook zo voelt, maar ik weet opeens heel zeker dat ik dit niet meer wil. Ik houd zielsveel van Robert, hij is een grote liefde, en wij horen bij elkaar, maar mijn passie voor hem is weggeëbd. Dat is wat mijn lijf me vertelt.

Als ik mijn kleren bij elkaar zoek en me aankleed, durf ik pas weer aan Reinier te denken. Waarom liet ik toe dat Robert me zoende en uitkleedde? Ik ben toch met Reinier en hartstikke verliefd op hem? Ik kijk naar Robert die zijn broek en zijn sokken aantrekt en mijn blik vermijdt. Hij wilde alleen maar met me vrijen omdat hij me kwijt is, denk ik. Pure bezitsdrang. Misschien een beetje for old time’s sake. Laat ik er maar niet te zwaar aan te tillen.

Als ik een uur later in mijn bed lig, vraag ik me af of ik me schuldig voel. Nee, besluit ik. Reinier en ik, dat voelt goed, maar - als ik diep in mijn hart kijk, weet ik dat maar al te goed - niet honderd procent veilig. Dat maakt dat ik me altijd een beetje onzeker voel en blijkbaar zie ik het ook als een vrijbrief om vreemd te gaan. Een soort van revanche op voorhand, want ik weet niet zeker of Reinier trouw is aan mij. Hij heeft me eens verteld over een vriendin uit zijn studententijd, een Japanse, die hij door de jaren heen af en toe ziet. ‘En vraag me dan niet of we een kamer delen.’

Ik had meteen aan Pieter gedacht. “Hoe zou jij het vinden als ik een oude minnaar die in het buitenland woont nog af en toe zou zien?”, had ik hem gevraagd.

Geen enkel probleem had hij gezegd. Als jij een mooie nacht met hem wil hebben, dan gun ik je dat.

Ruimhartig, natuurlijk, maar liever zag ik hem bezitterig en jaloers. Eigenlijk is hij precies als Robert, denk ik als ik het licht uitdoe. En the story of my life; mannen willen me best, maar nooit helemaal.

De volgende ochtend word ik wakker van mijn telefoon. Ik zie dat het Maaike is. Meteen zit ik rechtop. Mijn zus die mij al om acht uur ’s morgens belt, dat kan alleen maar slecht nieuws betekenen.

“Maaike, wat is er?”

Aan de andere kant van de lijn, hoor ik haar beverig ademhalen, en dan haar trillende stem.

“Tessel, ik heb zo’n rotnacht achter de rug, toen ik rond twee uur naar de wc ging, bloedde ik als een rund. Ik heb geen oog meer dichtgedaan.”

“Meteen de huisarts bellen”, zeg ik. “Nee, nog beter, we gaan naar de eerste hulp. Ik kom naar je toe.”