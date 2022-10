Tessel tindert: “‘Ik weet nog steeds niet wat er gebeurde, maar opeens waren we aan het zoenen’, biecht Maaike op”

Tessel en haar zus Maaike kletsen als vanouds. En dan biecht Maaike ineens een geheim op...

Tessel Libelle

Het is gek, Maaike en ik hebben elkaar vier jaar niet gezien, maar na die eerste ongemakkelijke minuten pakken we de draad op alsof er nooit brouille is geweest. We hebben het over onze broer Michiel en zijn lieve Carla. Michiel heeft zijn hele leven retehard gewerkt als baas van een groot bedrijf, en toen hij met pensioen ging hoopte Carla eindelijk iets aan haar man te hebben; gezellige uitstapjes, samen op de kleinkinderen passen, weekendtrips. Maar alsof de duvel ermee speelt kreeg Michiel opeens last van zijn hart. Pijn bij de minste of geringste inspanning, niet vooruit te branden. “Zul je zien,” had Carla somber gezegd tijdens onze lunch een paar weken geleden, “dat hij voortijdig de pijp uitgaat. Nét nu hij eindelijk kan gaan genieten van het leven.” Michiel had geprotesteerd: hij hád genoten van het leven, zijn werk was zijn lust en zijn leven geweest.

“Hij heeft altijd veel te hard gewerkt”, zeg ik.

Maar Maaike vermoedt dat hij aan onderstress lijdt. “Michiel vindt het maar saai bij moeder de vrouw,” zegt ze, “hij wil reuring.” En dan speculeren we er samen lustig op los of Michiel veel maîtresses heeft gehad tijdens zijn werkende leven.

Vast, denkt Maaike.

“En jij, Tessel, hoe staat het met jouw liefdesleven?”

Ik vertel haar over de afgelopen jaren. Hoe ik eindeloos heb getinderd, saaie en opwindende mannen heb ontmoet, slaapverwekkende huisvaders en doodenge creeps. Ik vertel haar over die specialist die het voor elkaar had gekregen om bij mij thuis af te spreken. Dat ik toen ik de deur opendeed en hem zag, met z’n dikke buik en arrogante kop, onmiddellijk spijt had gekregen. En dat hij toen ik hem zo snel mogelijk de deur had uitgewerkt teleurgesteld had geappt dat de blinddoek nog in zijn achterzak stak.

We griezelen gezusterlijk.

Dan vertel ik haar van Reinier, en hoe verliefd ik ben. Maaikes ogen gaan glanzen. “Foto!” gilt ze. Ik scrol door mijn telefoon en laat haar een foto zien van Reinier met verwilderde kuif en in een oude broek. Ze bestudeert hem nauwkeurig.

“Hij is aantrekkelijk”, zegt ze. “Hij lijkt op pa.”

Verdomd, denk ik, hij lijkt op papa toen hij een vijftiger was. Dezelfde jukbeenderen, dezelfde helderblauwe ogen, hetzelfde postuur. Dus daarom vind ik hem zo aantrekkelijk.

“Ben ik verliefd geworden op pa? Wat een giller.”

Maar ook niet heel verwonderlijk: onze pa was knap en stoer en als kleine meisjes adoreerden wij hem. We vochten om zijn aandacht die hij, slim als hij was, gelijkelijk over ons verdeelde. Ik dacht altijd dat ik stiekem zijn lievelingsdochter was, maar toen hij doodging beweerde Maaike dat zíj dat was geweest en dat zij dus recht had te spreken op zijn begrafenis. Wat weer tot de grootste heibel leidde. Tot Michiel besloot dat we allebei mochten spreken.

“En jij?” vraag ik. “Ben jij een beetje over Rob heen?”

“Ik denk eerlijk gezegd dat ik nooit over hem heen zal komen. Ik was zo gek op die man. En toen bleek hij me zo verschrikkelijk te belazeren.”

Ze zucht. “Ik denk dat ik nooit meer een vent wil.”

Dan kijkt ze me aan. Ze knijpt haar ogen tot spleetjes.

“Kun je een geheim bewaren?”

“Natuurlijk", zeg ik en ik trek mijn stoel wat dichterbij.

"Je kent Mireille …”

Natuurlijk ken ik Mireille. Mireille is een van Maaikes oudste vriendinnen. Lief, knap, en zo lesbisch als je ze maar bakken kunt.

“Vorige week bleef ik bij haar slapen. Dat doe ik wel vaker als ik te veel heb gedronken om nog naar huis te rijden. En opeens, ik weet nog steeds niet wat er gebeurde, waren we aan het zoenen. En Tessel, het was gewéldig.”