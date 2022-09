Tessel Tindert: “‘Je bént ook een slechte moeder’, zegt Maaike met een minachtende blik”

Tessel gaat eindelijk weer op bezoek bij haar zus Maaike. Ze denkt terug aan het vreselijke moment waarop het vier jaar geleden stukliep.

Tessel Libelle

Door de deur heen hoor ik Woest blaffen. Maaike doet open en meteen vliegt hij op me af, hard kwispelend en jankend, alsof ik de laatste ben die aan zijn geluk ontbreekt. Omdat ik word bedolven onder die dolblije hond hoef ik Maaike niet te omhelzen. Dat maakt het weerzien voor ons allebei makkelijker. Als Woest eindelijk is bedaard, zegt ze: “Kom binnen. Long time no see. Hoe lang wel niet?”

“Bijna vier jaar”, zeg ik.

De laatste keer dat ik bij haar thuis was, was een paar maanden na de break-up met Rob. In die tijd dronk ze te veel en at ze slecht. Woest werd uitgelaten door de hondenoppas en de dochter van een buurvrouw. Regelmatig kwam ik langs om te kijken hoe het ging en een potje voor haar te koken. Die avond maakte ik pasta met schelpjes voor ons. Maaike lag zoals gebruikelijk op de bank, Woest op een dekentje aan haar voeteneinde, de fles wijn op de salontafel raakte langzaam leeg. Een tweede fles ging open. We gingen aan tafel, aten de pasta en werden dronken. We hadden het over onze jeugd, en onze moeder, ons favoriete gespreksonderwerp. Onze moeder die ons nooit had geleerd een team te zijn. Liever zette ze haar kinderen tegen elkaar op. “Als je maar niet net zo’n vervelende meid wordt als Maaike”, zei ze vaak tegen me.

Maaike had een hekel aan me, het blonde lievelingetje van haar moeder, die zo goed kon leren en die zo stralend door het leven rolde. Zijzelf was een sprietig kind met een donkere blik. In een van mijn eerste herinneringen aan haar lig ik op mijn buik onder de tafel waaraan zij met een vriendinnetje zit te tekenen. Ik ben een jaar of vier, zij zeven. Ik adoreer mijn grote, stoere zus en aai liefkozend haar been. Ze schopt me, geïrriteerd. Haar voet raakt mijn neus, die begint te bloeden. Dikke druppels rollen over mijn lippen. Ik proef een laffe smaak in mijn mond en krijs het uit. Mijn moeder stuift vanuit de keuken de kamer in. Maaike krijgt een draai om haar oren, ze moet naar haar kamer, het vriendinnetje wordt weggestuurd.

Die avond dat we vongole aten kregen we ruzie over Thomas, mijn ex. De wijn had me gemelijk gemaakt en die herinnering aan die kapotte neus droevig.

“Mama heeft ons niet geleerd om van elkaar te houden. Jij en ik waren altijd jaloers op elkaar. En je bent nooit solidair met me geweest", zei ik vol zelfmedelijden. “Toen ik zwanger raakte van Julie zei je dat ik een slechte moeder zou worden. En mijn scheiding van Thomas was zo ongeveer jouw finest moment.”

Maaike stopte met eten en keek me aan met die minachtende blik die ik haatte en vreesde. “Je bént ook een slechte moeder. En die man had groot gelijk om bij je weg te lopen.”

Voordat ik het wist had ik uitgehaald en haar een klap gegeven. Daarna griste ik mijn jas en tas bij elkaar en liep het huis uit. Die vreselijke zus wilde ik nooit meer zien.

Bijna vier jaar bleef ik weg. Ik blokte haar op mijn telefoon en wiste haar uit mijn leven.

En nu ben ik weer hier, in haar huis. De zon schijnt naar binnen, een grote vaas met vuurrode dahlia’s staat op tafel. Ze heeft een nieuwe bank, zie ik. De muur is zachtgroen geschilderd.

“Kom,” zegt ze, “we gaan lekker buiten zitten, op het terras, het is zulk heerlijk weer. Wil je thee? Of wil je wijn?”

“Thee”, zeg ik.

“Ben je gek, we gaan lekker aan de wijn.”

Ze pakt een fles uit de koelkast en twee glazen en loopt door de deur het terras op.