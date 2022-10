Tessel tindert: “Maaike, mijn zus, is verliefd op haar beste vriendin”

Maaike heeft opgebiecht verliefd te zijn op haar beste vriendin. Tessel heeft zelf ook weleens geëxperimenteerd met vrouwen.

Tessel Libelle

Als ik ’s nachts dronken naar huis fiets, betrap ik mezelf op een grijns. Maaike, mijn zus, verliefd op haar beste vriendin. Ik kan het bijna niet geloven.

Ze roept altijd dat het haar zo makkelijk en gezellig lijkt om verliefd te worden op een vrouw, maar dat ze helaas op mannen valt. Dat ze van stevige seks houdt, steekt ze ook nooit onder stoelen en banken, geen vanillegedoe met eindeloos voorspel en zacht geaai. Getrut noemt ze dat. Hoe ze seks heeft met Mireille, daarvan maak ik me maar geen voorstelling.

Terwijl ik slingerend over de brug rijd, vraag ik me af hoe het zou zijn als ik opeens in bed zou belanden met Carin of Saskia of een van mijn andere vriendinnen. Ik denk dat we alleen maar gegeneerd zouden giechelen.

Ik ben nog van de generatie van het hokjesdenken: je bent homo, lesbisch, hetero of biseksueel. Julie en Doris denken daar heel anders over. Juul heeft me wel eens verteld dat als zij zin heeft in zoenen op een feestje en er is geen leuke jongen voorhanden, dat ze dat gewoon met een vriendin zoent. “Maar dan ben je niet meteen bi of zo. Je denkt echt nog ouderwets, mam. Alles is mogelijk.”

Ik heb ook wel eens geëxperimenteerd met vrouwen, maar dat hang ik mijn dochters niet aan hun neus. Toch ben ik in het diepst van mijn wezen een vrouw die op mannen valt. Als ik aan Reinier denk voel ik het in mijn onderbuik en dat heb ik nou nooit bij een vrouw. Alles aan hem vind ik lekker. Zijn billen, zijn borst, zijn dijen, zijn geslacht. Als ik met mijn hoofd op zijn borst lig, zijn arm om me heen, voel ik me veilig. Ik denk aan de laatste keer dat ik met hem sliep, hoe we ergens in de vroege ochtend elkaars hand pakten en weer verder sliepen. Hoe hij een uurtje later, toen zijn wekker was gegaan, me zachtjes wakker vree, zo zacht en intiem dat het later, toen ik in de auto naar huis reed, een droom leek.

Als ik een half uur later thuiskom, app ik hem.

Zin om je te zien. Met je te vrijen. Te dronken om in de auto te stappen.

Geen antwoord, maar dat is niet gek, want het is half twee in de nacht. De wereld slaapt en ik ga ook slapen.

De volgende ochtend heb ik drie koppen koffie nodig om wakker te worden. Zo’n houten kop heb ik in geen tijden gehad. Als langzaam de mist in mijn hoofd weer is opgetrokken, denk ik aan mijn avond bij Maaike. Het was gezellig, vertrouwelijk, zoals je dat alleen met zussen hebben kan. Maar ik was ook op mijn hoede, realiseer ik me. Bang voor haar giftige dronk en scherpe tong – daar heb ik me al vaker aan gesneden.

Dan herinner ik me hoe ze bijna achteloos vertelde dat ze al maanden af en aan buikpijn heeft. Rare ontlasting ook. Je moet naar een dokter, had ik gezegd, maar Maaike had vies gekeken. Nee, hoor, dan wil zo’n man me natuurlijk onderzoeken met een slang in mijn kont, geen denken aan.

Mijn zus is een zorgmijder. Ik ook, maar ik ben gezond, en zij niet. Ze drinkt en rookt en weegt minimaal vijftien kilo te zwaar. Ze heeft wel vaker rare dingen gehad, zoals dat wratje dat een melanoom bleek te zijn.

Ik pak mijn telefoon. Ik zie dat Reinier me nog niet heeft beantwoord. Niet aardig, denk ik. Waarom nou niet, zoveel moeite is dat niet.

Dan stuur ik Maaike maar een berichtje. Was gezellig zusje, maar beloof je me om naar de huisarts te gaan?