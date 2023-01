Tessel tindert: “Vos en ik, allebei verliefd, misschien wel op de ware”

Tessel is nog steeds van slag door de ruzie met haar zus Maaike en besluit bij haar broer langs te gaan. Dan belt Vos met schokkend nieuws.

Tessel Libelle

In een opwelling stap ik die zondag in de auto en rijd naar Michiel en Carla. Stiekem hoop ik dat ze niet thuis zijn, maar als ik het pad langs hun huis oprijd, hoor ik Levi aanslaan, en vlak daarna nog een hond. Shit, denk ik, dat is toch niet Woest? Dan moet Maaike er ook zijn, en ik zie haar auto nergens staan.

Even later doet Carla de deur open en sta ik tussen twee uitzinnig blaffende, kwispelende honden. “Rustig maar”, zeg ik sussend, terwijl ik Levi’s poten voorzichtig van mijn jas haal. “Rustig.” Ik spied om mij heen of ik Maaike zie. Ik zie haar nergens. Wel komt Michiel in een stokoude broek en trui uit de tuin de keuken binnenlopen.

Als ik even later achter een kopje thee zit en de honden bedaard aan mijn voeten liggen, informeer ik voorzichtig waarom Woest uit logeren is bij tante Carla en oom Michiel.

“Maaike is op vakantie naar Curaçao”, vertelt Michiel. “Ze is wat overspannen. En ze voelt zich al maanden niet lekker. Een beetje zon zal haar goed doen.”

“Ben jij nog boos op mij?”, vraag ik.

“Eigenlijk wel”, zegt Michiel. “Je gaat toch niet je zus slaan, ook al roept ze de vreselijkste dingen?”

“Komt in de beste kringen voor”, grap ik. “Denk aan Harry en William.”

Michiel zucht en lacht tegelijk. “Jij en Maaike zijn vréselijk, maar ik waardeer het dat je op bezoek komt. Dus laten we er maar niet langer over zeuren.”

“Wat mankeert Maaike eigenlijk?”, informeer ik.

Carla vertelt dat ze dat niet precies weet, dat Maaike blijkbaar allerlei kwalen heeft waarover ze liever niet praat. Na de vakantie heeft ze een afspraak in het ziekenhuis voor een grondig onderzoek.

Hmm, denk ik, dat klinkt onheilspellend.

Na het eten rijd ik met een opgelucht gemoed naar huis. Carla en Michiel zijn bakens in mijn leven, en het laatste wat ik wil is ruzie met hen.

Halverwege de rit belt Vos. “Vos”, zeg ik. “Long time no see. Ik mis je!”

“Tessel”, zegt Vos, “Ik mis jou ook, maar ik was in Parijs. Met Anne. Je weet wel.”

Ik moet even nadenken. “Is Anne die bloedgeile interniste?”, vraag ik.

“Precies, die. Ik durf het bijna niet te geloven, maar het lijkt wat te worden tussen ons.”

Zijn stem klinkt verlegen.

“Vos!”, zeg ik verrast. “Wat goed! Jij die zo moeilijk verliefd wordt!”

“Ik durf er ook nauwelijks in te geloven. Vandaar dat ik even niks van me heb laten horen. Ik wilde het eerst zeker weten.”

“En zij vindt jou ook leuk?” Ik denk aan Dolores, de Spaanse pianiste, met wie hij weliswaar opwindende seks had, maar die hem eindeloos liet bungelen.

“Nou en of. We vinden álles leuk aan elkaar. En Tessel, dit is een echt volwassen intelligente vrouw, niet een hulpeloos meisje als Dolores.”

Hij vertelt dat hij haar zo’n twee keer per week ziet, maar nog niet blijft slapen vanwege de kinderen. Anne blijkt er maar liefst drie te hebben onder de tien.

“Djiezus, Vos, drie kleine kinderen. Heb je daar zin in? En is de vader wel in zicht?”

Dat blijkt het geval. De man is eruit gekickt door Anne nadat ze ontdekte dat hij een affaire was begonnen toen ze zwanger was van de jongste.

“Misschien kan ik ook wel een rolletje spelen in de opvoeding”, zegt Vos hoopvol. “Anne heeft echt een megabaan en ik ben flexibel. Misschien dat ik op den duur wel die kant op verhuis.”

“Je loopt te hard van stapel”, zeg ik streng. “Je hebt net een maand verkering en je droomt nu al van samenwonen en stiefvaderen. Erg lief van je, maar niet realistisch.”

Dat beaamt Vos.

Als ik mijn straat inrijd en naar een parkeerplek speur, denk ik: het al toch niet waar zijn. Wij, Vos en Tes, al jarenlang zoekende zielen, allebei verliefd. Misschien wel op de ware. Nota bene gevonden op Tinder...