Vos’ nieuwe liefde is 15 jaar jonger. Dat vind ik best een dingetje

Met Vos zit ik op een koude woensdagochtend in het café. Buiten schijnt eindelijk de zon na weken van regen en regen. Dat doet wonderen voor mijn humeur. Ik heb de witte wollen trui aan die ik met kerst van Julie heb gekregen. Vos kijkt goedkeurend naar me terwijl hij achteroverleunt en op twee stoelpoten wipt.

“Staat je goed, Tesseltje.”

Vos ziet er ook blakend uit. Ik heb hem twee maanden niet gezien en ik heb hem gemist. Hij vertelt dat hij het hartstikke druk heeft op zijn werk. “Maar ik heb toch tijd over, want ik hoef niet meer te daten”, zegt hij tevreden. “Heerlijk.”

“Vertel”, zeg ik. “Ik wil alles weten.”

Vos vertelt dat het heel goed gaat tussen hem en zijn interniste. “Ze is intelligent, ze is aantrekkelijk, de seks is goed. Heel goed zelfs.” Hij kijkt dromerig in de verte. “Ze weet van mijn rijke datingverleden en daar kan ze mee omgaan. Weet je, ze is volwassen. Ze heeft haar shit op orde. Godzijdank deze keer niet zo’n hulpeloos meisje-meisje.”

“Daar val je toch juist op”, plaag ik hem. “Van smalheupige hindes die hulpeloos naar je opkijken en die jij dan mag redden?”

“Ik merk nu hoe fijn het is om een vrouw te hebben die zelfstandig is en zelf haar zaakjes op orde kan brengen.”

Hij vertelt nog een keer dat zijn nieuwe geliefde midden in een scheiding zit. Haar man bleek al drie jaar vreemd te gaan. Dat ontdekte ze niet lang nadat ze haar derde kind had gebaard.

“Nu strijden ze over de alimentatie. Moet je nagaan, die man heeft er een bende van gemaakt, maar eist van háár partneralimentatie, omdat zij wat meer verdient dan hij. Daar zakt je broek toch van af.”

“En ga jij nu vadertje spelen over drie kleine kinderen?”

Ik kan me er niks bij voorstellen - Vos, die zo gehecht is aan zijn vrijheid.

“We gaan het zien”, zegt hij luchtig. “Maar ik zou het best mooi vinden, weer een gezinnetje. Als ik een rol kan spelen bij het grootbrengen van haar kinderen en zij er voor mij zal zijn als ik oud word, dan lijkt me dat een mooie rolverdeling.”

Vos is vijftien jaar ouder dan Anne. Dat vind ik best een dingetje, maar Vos lijkt dat doodgewoon te vinden, hij heeft ze nog veel jonger gehad.

We pakken elkaars hand vast over tafel.

“We gaan het zien”, zegt hij. “Ik ben ook voorzichtig hoor. Soms ben ik zo bang dat de liefde niet voor mij is weggelegd.”

Ik denk weer aan Reinier. Ook mijn verlatingsangst speelt soms nog op, maar gaandeweg krijg ik meer vertrouwen - in hem, in mezelf, in ons samen. Gisterenavond appte hij voor het slapengaan: Hou van je. Het was de eerste keer dat hij me dat schreef en de tranen waren in mijn ogen gesprongen. Hoe lang is het geleden dat een man tegen me zei: “Ik houd van je?”

“Niet bang zijn”, zeg ik. “Geef het tijd. Vertrouw op je gut feeling.”

Ik zucht diep.

“En nu moet weer aan het werk.”

“Ik ook”, zegt Vos.

Buiten steek ik mijn arm door de zijne.

“Jeetje Vos, weet je nog? Zes jaar geleden hebben we elkaar ontmoet op Tinder. Daar hoeven we met een beetje mazzel nooit meer op.”

“Laten we bidden van niet”, zegt Vos. “Tinder is echt het afvalputje geworden.”

Ik ril. “Djiezus, wat hebben we gedate. Wat hebben we gezocht. Mooie avonturen beleefd, hilarische, maar toch ook wel veel droeve. Nu lijken we toch allebei gevonden te hebben. Jij Anne, ik Reinier.”

“En elkaar”, zegt Vos, “we hebben ook elkaar gevonden op Tinder, laten we dat niet vergeten. Onze vriendschap – die is minstens zo dierbaar.”