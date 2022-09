De ontroerende reden dat Camilla witte parels droeg tijdens de beëdiging van koning Charles

Vanaf het moment dat het overlijden van koningin Elizabeth bekend werd gemaakt, wordt Camilla gespot met verschillende witte parelkettingen. En niet alleen Camilla, maar ook Kate Middleton werd met witte parels gespot. Volgens The Telegraph kiest de koninklijke familie altijd voor witte parels tijdens een rouwperiode, de parels zouden namelijk symbool staan voor tranen.

Traditie

Ze worden dan ook vaak ‘rouwsieraad’ genoemd, een traditie dat nog stamt uit de tijd van koningin Victoria. Kledingstukken of sieraden werden destijds wel vaker gedragen tijdens een periode van rouw. Zo droeg koningin Victoria maar liefst 40 jaar zwarte kleding na dood van haar man koning Albert in 1861. Tijdens de begrafenis van prins Philip in 2021 droegen zowel koningin Elizabeth als Kate Middleton witte parels om hun nek en in hun oren.

Bron: The Telegraph