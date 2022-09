Hoe wordt het lichaam van koningin Elizabeth al 10 dagen zo goed bewaard?

Normaal gesproken wordt een lichaam na overlijden gekoeld. Bij de Queen is dat niet mogelijk, omdat sinds het overlijden haar lichaam al meerdere keren is verplaatst. Momenteel ligt Elizabeth in Westminster Hall, waar haar lichaam ook niet kan worden gekoeld.

Lichaam tijdelijk gebalsemd

Omdat het bij royals vaak langer duurt voor ze begraven worden, worden hun lichamen tijdelijk gebalsemd. Veel mensen zijn er zeker van, dat dit ook bij Elizabeth het geval is.

Bij een tijdelijke balseming worden bepaalde chemicaliën in het lichaam van de overledene geïnjecteerd. Hierdoor kan het lichaam een korte periode goed bewaard blijven. Zo wordt er voorkomen dat er bijvoorbeeld onaangename geurtjes de kop opsteken of dat bacteriën zich gaan vermenigvuldigen.

Speciale kist voor koningin Elizabeth

Ook de kist speelt een belangrijke rol bij het vertragen van het ontbindingsproces. Elizabeth ligt namelijk in een loden kist. Door de conserverende werking van lood blijft het lichaam langer in een goede staat. In Nederland is het verboden om mensen te begraven in een loden kist, omdat het de bedoeling is dat stoffelijke overschotten uiteindelijk vergaan.

Bron: Dailystar, Healthvalue