Prinses Anne deelt ontroerend detail in verklaring: “Ik was de laatste 24 uur bij haar”

Het was tot nu toe niet helemaal duidelijk welke kinderen op tijd bij Elizabeth waren om afscheid te nemen. Maar Anne blijkt dus al die tijd bij haar moeder te zijn geweest. “Ik had het geluk om de laatste 24 uur met haar door te brengen. Het was een eer en een voorrecht om haar te begeleiden naar haar laatste reis.”

Dankbaar voor steunbetuigingen

Anne richt zich in haar verklaring ook nog tot het Britse volk. “Dat ik getuige mocht zijn van de liefde en het respect dat velen van jullie hebben getoond tijdens haar laatste reis maakte me nederig en beurde me tegelijkertijd ook op. Ik wil iedereen bedanken voor de steunbetuigingen en het delen van herinneringen.”

Nadrukkelijke wens Elizabeth

Anne heeft de kist van haar moeder niet alleen begeleid op de vlucht naar Londen, maar ook tussen de verschillende huizen en kathedralen in Schotland waar die tot nu toe heeft gestaan. De aanwezigheid van Anne was volgens de BBC een nadrukkelijke wens van Elizabeth zelf. Zij zou hebben aangegeven dat haar dochter een belangrijke rol moet spelen tijdens de begeleiding van de kist. Niet alleen omdat koning Charles het nu druk heeft met het vervullen van zijn koninklijke verplichtingen, maar ook omdat Anne altijd een grote steun is geweest voor Elizabeth.

Bron: Hello Magazine