Wat gebeurt er met de honden van koningin Elizabeth nu ze is overleden?

Er zijn maar weinig mensen die zoveel honden hebben gehad als Elizabeth: tijdens haar ambt van ruim 70 jaar heeft ze maar liefst 30 honden gehad. De eerste, Susan, kreeg ze op haar achttiende verjaardag en vanaf dat moment kon ze niet meer zonder haar geliefde viervoeters. Bijna al haar honden waren corgi’s of een mix hiervan, de koningin zou vooral fan zijn geweest van hun ‘ongetemde en energieke karakter’.

Zelf honden gefokt

Elizabeth liet een groot deel van haar dagelijkse taken over aan haar staf, maar als het ging om haar honden deed ze het liefst zoveel mogelijk zelf. Het voeden van de honden en het uitlaten waren voor haar rekening. Ook heeft ze lange tijd zelf haar honden gefokt, maar hier stopte ze in 2015 mee omdat ze niet wilde dat haar honden haar zouden overleven.

Hoeveel honden?

Volgens royal-expert Ingrid waren corgi’s de eerste én laatste grote liefde van Elizabeth: “Ze was er helemaal gek op.” Op het moment van haar overlijden zou Elizabeth vier honden hebben gehad, twee corgi’s genaamd Muick en Sandy, een dorgi genaamd Candy en twee Cocker Spaniels. Hoewel er niet bekend is gemaakt waar de honden naartoe zullen gaan, denkt Ingrid het wel te weten. “Ik ga er vanuit dat ze naar de familie zullen gaan, waarschijnlijk naar haar zoon Andrew.” Geen verrassende keuze, want Andrew was degene die Elizabeth in 2021 nog twee puppy’s cadeau gaf, een corgi en een dorgi. Daarnaast zou Elizabeth niet hebben gewild dat de honden in de handen van mensen zouden komen die niet dichtbij haar stonden.

Bron: Newsweek