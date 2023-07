10x fleurige parasols onder de €100

Het is niet moeilijk om van je tuin een paradijsje te maken met peperdure accessoires, maar deze 10 parasols onder de €100 bewijzen dat goedkoper nóg leuker kan zijn.

Bloemenparasol met franjes €19,95 via Heuts.nl Basic parasol met franjes €69,99 via Fonq Strandparasol Palm €12,99 via Blokker Puntige parasol beige €74,99 via Karwei Parasol geel witte streep €17,50 via Hema Parasol oranje vlakken €49,49 via Karwei Strandparasol Tropical €39,50 via 4goodz Parasol met franjes €39,95 via Casa Parasol blauw gestreept €29,99 via Leen Bakker Groen gestreepte parasol €99,00 via Amazon

Zomer in je bol

Hier word je toch instant vrolijk van? Niet alleen vanwege de prijs, maar ook qua looks. Van tropical vibes tot een vleugje retro, het is een kwestie van uitklappen en je houdt het hoofd koel. Bovendien vrolijkt zo’n pracht van een parasol elke tuin en elk park, strand of balkon op én je bent helemaal on-trend.