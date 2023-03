Ben jij een slechte plantenmoeder? Dankzij dít trucje gaan je kamerplanten niet meer dood

Wij leggen je hier uit hoe dit precies zit.

Waarom een dennenappel?

Veel mensen vergeten vaak om hun planten water te geven óf geven hun planten juist te veel water. Hierdoor gaan ze sneller dood. Met een dennenappel kun je ervoor zorgen dat je planten precies de juiste hoeveelheid water krijgt. Als je namelijk een dennenappel in de aarde van je kamerplant steekt, kan deze als een vochtmeter fungeren.

Zó werkt het?

Stop de dennenappel in de aarde, maar zorg er wel voor dat je hem niet te diep in de aarde steek, anders kun je namelijk de wortels beschadigen. Wacht vervolgens af. Als de grond namelijk heel droog is, gaat de dennenappel als het ware open. Dit is dus een teken dat je plant water wil. Als de grond vochtig genoeg is, sluiten de schubben zich juist weer om hun zaden te beschermen. Als je de dennenappel dus goed in de gaten houdt, weet je zeker dat je plant genoeg water krijgt!

Bron: Freundin