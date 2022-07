Bladluis bestrijden: zó pak je het goed aan

Bladluizen zijn plantenetende insecten. Ze voeden zich met de sappen uit planten. Dit doen ze helaas niet zonder schade aan te richten. Bladluizen reproduceren zich snel en daardoor vormen ze snel een plaag. Gelukkig is bestrijden eenvoudig.

Kamerplanten

Bladluizen zijn helaas niet alleen een bedreiging voor je planten buiten. Ze kunnen binnenkomen via tochtgaatjes, je kleding en ze kunnen ook vliegen. Hierdoor kan er bladluis op je kamerplanten komen. Hier is weinig aan te doen, behalve dat je er voor kan zorgen dat je kamerplant niet op een tochtige plek staat.

Rozen

Wist je dat bladluizen gek zijn op rozen? Rozen zijn namelijk zoet en sappig, en daar zijn de beestjes gek op. Daarnaast halen ze ook veel voeding uit de rozenknoppen. De combinatie van luizen en rozen komt daarom helaas veel voor.

Bladluis op je plant? Dit moet je doen:

Bladluis bestrijden



Allereerst: pletten. Wanneer je de bladluizen voorzichtig plet met je vingers, komt er een bepaalde geur vrij. Deze geur zal insecten aantrekken die bladluizen graag opeten, zoals lieveheersbeestjes. Kun je de bladluizen opeens niet meer vinden? Ze zitten meestal op de top van de plant.

Milieuvriendelijk bestrijden

Wil je geen bestrijdingsmiddel gebruiken? Probeer dit dan eens: pak de gieter erbij, vul deze met koud water en spoel je plant hier grondig mee af. De plant kan makkelijk tegen het koude water, maar de beestjes niet. Zij worden door het water weggespoeld. Herhaal dit proces elke paar dagen om de plaag helemaal te verwijderen. Let wel op dat je geen kruisbesmetting veroorzaakt door dit te doen. Door het water richting andere planten te spuiten, kun je een andere plant zomaar bladluis bezorgen.

Bladluizen verjagen met geuren



Nog een truc om bladluizen zonder bestrijdingsmiddel te verjagen: de beestjes houden niet van sterk geurende planten, zoals lavendel, bonenkruid, knoflook en goudsbloemen. Zet een van deze planten pal naast je plant met de bladluizen en ze zullen binnen de kortste keren weg zijn.

Spiritus

Je kunt ook een mengsel maken met spiritus. Dit is een milieuvriendelijk huismiddel, dat behoorlijk effectief kan zijn. Voeg 20 ml groene zeep en 20 ml spiritus aan een liter water toe en spuit de plant hier volledig mee in.

Afwasmiddel

Werkt dit niet? Dan hebben we nog een huis, tuin en keuken-tip voor je. Meng water met afwasmiddel en spuit dit op de bladluizen. Dit werkt vaak wel, maar slechts voor een paar dagen. Herhaal dit daarom om de paar dagen. Vergeet niet de onderkant van het blad mee te nemen.

Bladluis bestrijden: azijn

Je kunt hetzelfde proberen met azijn. Ook dit meng je met water. Spray de besmette plant volledig in, ook nu inclusief de onderkant van de bladeren. Azijn is een hardnekkig middel. Gebruik het daarom niet bij gevoelige planten.

Gif

Als laatste heb je natuurlijk de mogelijkheid om in de winkel een bus met gif te kopen. Dit is effectief, maar niet milieuvriendelijk. Daarnaast vergiftig je ook de natuurlijke vijand van de luis, het lieveheersbeestje, waardoor je in de toekomst alleen maar meer last kunt krijgen van bladluis.

Bron: Libelle.be, RTL Nieuws, Biogroei, Intratuin