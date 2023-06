Dankzij dít middeltje staat je rozenstruik straks weer prachtig in bloei Beeld ThinkStock

Dankzij dít middeltje staat je rozenstruik straks weer prachtig in bloei

Een rozenstruik kan je tuin in één keer opfleuren, maar dan moet-ie natuurlijk wel mooi in bloei staan. Maar wat nu als je rozenstruik vol gele bladeren zit, amper groeit en ook maar weinig rozen bevat? In zo’n geval kan het helpen om je struik wat epsomzout te geven. Dit middeltje doet namelijk wonderen voor je rozenstruik!