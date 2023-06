De beste tips voor (moes)tuin, terras & balkon

Buitenkleed

Dit mooie kleed is van weerbestendig materiaal, dus heel geschikt om van je terras een buitenkamer te maken.

Tuinkleed ø 180 cm € 29,99 ­(intratuin.nl)

Hoe zoet wil je ze hebben?

Kruisbessen hebben geen plek in de volle zon nodig om een goede oogst te geven. Voor de jam kun je de bessen het best wat vroeger plukken, als ze nog wat zuur zijn. Wil je ze zo eten, oogst dan wat later.

Kruiden op voorraad

Dit is het moment om takjes van houtachtige kruiden zoals rozemarijn, tijm en salie te knippen en te laten drogen. Zo heb je een voorraadje voor de winter en bovendien stimuleer je de groei door nu te knippen.

Ruisende raffia

Doezel lekker weg onder de ruisende raffia van deze parasol, wedden dat je droomt van een tropisch eiland?

Parasol Rohs Style € 39,95 (sklum.com)

Voor de bloei

Tweejarigen zoals vingerhoedskruid (foto), ridderspoor en muurbloem kun je nu al zaaien. Dan groeit er nog voor de winter een klein plantje uit en start de bloei volgend jaar al in mei of juni.

Natje & droogje

Nu er soms lange droge periodes zijn, en dan weer overvloedige regenbuien, is het belangrijk om je tuin weerbestendig te maken. In dit boek vind je volop ideeën en tips om te vergroenen. Zo houdt de grond beter water vast als het regent en geeft het af aan de ­planten in droge tijden.

Zakboek voor de sponstuin € 22,99 (Terra Publishing)

3x dol op droog

Grote kaardebol is een tweejarige distel die zichzelf ­uitzaait. Hij wordt met gemak anderhalve meter hoog.

Vedergras deint mooi op de wind en zorgt zo voor ­beweging in de border. De blonde pluimen combineren goed met andere planten.

De toortsen van de witte affodil kunnen goed tegen de droogte, van oorsprong komt deze plant uit de ­Pyreneeën.

Zelf zaaien

Bietjes, courgettes, ­zomerworteltje, ­pluksla en radijsjes, dat zijn de ­ingrediënten van dit ­zadenpakketje van Studio May & June. Deze ­groentes groeien snel en zijn ­makkelijk door kleine handjes te zaaien.

€ 14,65 (shop.studiomayandjune.com)

Anti-onkruid

Pak op zonnige dagen het onkruid aan tussen fijne gewassen zoals wortels en uien. Schoffel, verwijder het met de hand en laat het uitdrogen in de zon, dan zal het niet opnieuw aanslaan.

Fotografie: atelier botanica (portret monique), Getty Images