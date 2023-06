De stemmen zijn geteld: dít is de nationale bloem van Nederland

De paardenbloem, het fluitenkruid en de pinksterbloem streden ook mee om de titel. Uiteindelijk won het madeliefje. “Met een ruime meerderheid”, vertelt het radioprogramma.

Bloemenland zonder nationale bloem

Bijna ieder land in Europa heeft wel een nationale bloem. Oostenrijk heeft de edelweiss, Finland het lelietje-van-dalen en België heeft de klaproos. tulp onze nationale bloem is. Maar dat is de bloem van Turkije en Hongarije. Nederland had er nog geen een. En dat als een écht bloemenland waar toeristen de hele wereld afreizen om onze bollenvelden te komen bezoeken.

Het programma besloot het heft in eigen handen te nemen en een verkiezing uit te schrijven voor onze eigen bloem. In totaal hebben 53.000 mensen hun stem uitgebracht. De lijst bestond uit wilde bloemsoorten die geheel op eigen houtje in het wild groeien in Nederland en dus niet in de kassen en op de velden worden gekweekt.

Aandacht voor wilde flora

Vroege vogels-presentator Menno Bentveld vindt het fantastisch dat zoveel mensen hun stem hebben uitgebracht. “Aandacht voor de schoonheid en het belang van wilde bloemen is ook aandacht voor de kwetsbaarheid van wilde flora”, legt hij uit.

Christianne van der Wal, minister voor Natuur en Stikstof, vindt het een “sympathieke” verkiezing. “Het is een initiatief dat mensen bewust laat kijken naar al die prachtige wilde bloemen om ons heen. Het brengt de mensen dichter naar de natuur en dat is mooi, want de natuur en de samenleving hebben elkaar nodig.”

Bron: BNNVara