Déze 11 kamerplanten zorgen voor een heerlijke geur in huis

Kunstmatige luchtverfrissers en geurkaarsen kunnen op de lange duur slecht zijn voor je gezondheid. Terwijl het hebben van kamerplanten juist een heleboel voordelen heeft. Zo kunnen planten een droge (winter)huid voorkomen en luchtvervuiling verminderen. Daarnaast zijn ze goed voor je nachtrust.

11 kamerplanten met een lekkere geur

Kortom: geurende kamerplanten zijn een natuurlijk en milieuvriendelijk alternatief voor luchtverfrissers en kaarsen. Dus hup, ruil die geurkaars in voor een van deze groene vrienden:

1. Gardenia

Gardenia is een ingrediënt in veel populaire parfums en dat is niet voor niets. Het heeft een zachte, zoete geur dat ervoor zorgt ook jouw huis maandenlang fris blijft ruiken. Om de plant gezond te houden, is het belangrijk hem eenmaal per week bloot te stellen aan fel licht.

Gardenia Beeld Getty Images

2. Lavendel

Met zijn uitgesproken kalmerende en rustgevende geur en herkenbare paarse bloemtoppen, is lavendel misschien wel een van de populairste geuren. Zet ‘m wel op een vensterbank, want deze plant heeft veel zonlicht nodig om binnen te overleven.

Lavendel Beeld Getty Images

3. Eucalyptus

Deze plant zonder bloemen ruikt echt heerlijk. De meeste soorten eucalyptus hebben geurende bladeren met een prachtige blauw, groene kleur. Met deze plant kun je elke kamer opfleuren. Zet de eucalyptus wel bij een raam op het zuiden of zuidwesten. Ze geven de voorkeur aan indirect licht of volle zon.

Eucalyptus Beeld Getty Images

4. Citrusplant

Citrusplanten verspreiden zoetere geuren van citroen, sinaasappel en grapefruit. Om het hele huis lekker te laten ruiken en ‘m binnen te kweken, moet je er wel voor zorgen dat-ie ten minste acht uur per dag zonlicht krijgt en één keer per week water.

Citrusplant Beeld Getty Images

5. Geranium

Er bestaan een hoop geurende geraniums die perfect in huis passen. Deze geraniums zijn onderverdeeld in zeven hoofdcategorieën, namelijk roos, citroen, munt, fruit en noten, kruiden, scherp en eiken. Geef ze één keer per maand water om ze gezond te houden.

Geranium Beeld Getty Images

6. Munt

Niet zo dol op een fruitige bloemengeur? Ga dan voor de fris ruikende muntplant. De twee meest populaire geuren zijn pepermunt en groene munt. Kies wel alleen voor dit plantje als je groene vingers hebt, want munt moet je drie tot vier keer per week water geven.

Munt Beeld Getty Images

7. Jasmijn

Let op: niet alle jasmijuntnbloemen zijn geurig, maar de Jasminum polyanthum is een plant dat veel binnenshuis wordt gekweekt en ‘s nachts een zoete geur afgeeft. Zorg dat-ie bij een raam staat en voldoende zonlicht krijgt.

Jasmijn Beeld Getty Images

8. Orchidee

Orchideeën zijn er in alle kleuren en hebben elk hun eigen unieke geur. Om orchideeën met een heerlijke geur te vinden, moet je misschien wel even langs een kwekerij die gespecialiseerd is in orchideeën. De lichtomstandigheden zijn afhankelijk van de soort orchidee. Sommige planten doen het goed bij weinig licht, andere orchideeën hebben juist veel licht nodig.

Orchidee Beeld Getty Images

9. Lelietje-van-dalen

De geur van dit schattige plantje is echt geweldig. De kleine klokvormige bloemen hebben een parfumgeur die gemakkelijk te herkennen is. Ze zijn makkelijk te verzorgen, zolang ze maar veel zon krijgen.

Lelietje-van-Dalen Beeld Getty Images

10. Plumeria

De plumeria is een tropische plant die vooral gekweekt wordt vanwege zijn ongelooflijke geur en prachtige bloemen. De bloemen zijn er in verschillende kleuren, waaronder wit, geel, rood, roze en oranje. Plaats ‘m bij een raam dat veel zon krijgt, met een klein beetje schaduw als de zon beweegt.

Plumeria Beeld Getty Images

11. Heliotropium

Als je op zoek bent naar een indrukwekkende plant met bloemen die ook nog eens heerlijk ruikt, dan is de heliotroop iets voor jou. De bloemen staan ​​prachtig in je huis en de bloesems hebben een exotische geur die je aan vanille doet denken. Ze zijn vaak paars van kleur, maar er bestaan ook andere kleuren. Heliotropen hebben volle zon nodig om te gedijen en te bloeien.

Heliotropium Beeld Getty Images

Regenwater of kraanwater: wat is beter voor je planten?

Bron: Simplemost, CountryLiving