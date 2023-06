Déze 3 unieke en kleurrijke tuinaccessoires vrolijken je tuin écht op

We zetten drie toffe items voor je op een rijtje, die je tuin gegarandeerd oppeppen.

Kleurrijke kussenslopen

H&M: €4,99 per stuk (de eerste drie) en €12,99 per stuk (de laatste drie)

Of de stoelen in je tuin of op je balkon nou wel of geen schoonheidsprijs verdienen; leuke kussenslopen maken de boel áltijd net iets gezelliger. Deze kussenslopen, versierd met mooie kleuren, patronen en details, al helemaal!

Je kunt ervoor kiezen om de kleuren van de kussenslopen op elkaar af te stemmen, maar alle kleuren combineren kan natuurlijk ook. Ga je voor de eerste optie, dan zal je tuin of balkon gezelligheid, maar ook rust uitstralen. Combineer je de kleuren samen, dan wordt het een wat meer onrustige, maar toch ook gezellige boel. Het is maar net waar je voorkeur naar uitgaat!

De tekst gaat verder onder de foto’s.

Kleurrijke kussenslopen van H&M Beeld H&M

Kussensloop van H&M Beeld H&M

Kussensloop van H&M Beeld H&M

Kussensloop van H&M Beeld H&M

Parasols met printjes

H&M: €99 per stuk

De zon kan héérlijk zijn, maar kent ook nadelen. Zo kan het soms wel héél warm worden en wil je ook niet verbranden. Om beide situaties te voorkomen, is het aanschaffen van een parasol een goed idee. Overweeg je dat te doen, doe het dan goed met één van deze kleurrijke parels.

De parasols zijn leuk voor in een tuin of op een balkon die al gezellig is, maar misschien nog wel leuker voor in- of op een wat meer minimalistische tuin of balkon. Door de vrolijke kleuren en gewaagde printjes doorbreek je namelijk de ietwat statische uitstraling die je tuin of balkon door haar minimalistische uitstraling misschien heeft.

De tekst gaat verder onder de foto’s.

Parasol met printjes van H&M Beeld H&M

Parasol met printjes van H&M Beeld H&M

Parasol met printjes van H&M Beeld H&M

Zonnige kaarsenhouders als tuinaccessoires

H&M: €3,99 (lichtgeel), €10,99 (okergeel) en €9,99 (goud gedetailleerd)

In de ochtend, overdag of ‘s avonds: kaarsenhouders en kaarsjes zijn eigenlijk áltijd gezellig. Ze zorgen immers voor een fijne sfeer en je kunt ze op verschillende manieren gebruiken: als muggenbestrijder, sfeermaker óf voor een beetje extra warmte.

Deze vrolijke kaarsenhouders, veelal gekleurd in de kleuren van de zon, geven je tuin nèt dat beetje extra. Perfect voor op je eet- of bijzettafel! Voor welke ga jij?

Zonnige kaarsenhouders Beeld H&M

Zonnige kaarsenhouders Beeld H&M

Zonnige kaarsenhouders Beeld H&M

Ook leuk voor aan de muur in je tuin of op je balkon: kleurrijke bordjes, zoals deze. Je hangt ze gemakkelijk op met behulp van deze video. Met hulpmiddeltjes die iedereen in huis heeft!

Bron: Freundin