Deze vijf eenjarige bloemen kun je zaaien in september.

Pioenrozen

Het beste moment om de pioenroos te zaaien is in september, omdat de roos dan zijn zaden loslaat. Je moet echter wel veel geduld hebben, want het kan jaren duren voordat je de eerste bloemen krijgt. Daarom kiezen veel mensen ervoor om deze bloem te planten in plaats van te zaaien.

Goudsbloem

Als je goudsbloem zaait, zal deze vanaf september mooi bloeien. De oranje en gele bloemen bloeien vervolgens de hele herfst en zelfs nog in milde winters.

Juffertje-in-het-groen

De Nigella damascena, beter bekend als juffertje-in-het-groen, kun je het beste zaaien als het buiten zo’n 18 graden is. Het duurt ongeveer twee weken tot de zaden ontkiemen. Vervolgens bloeien de juffertjes in de maanden juni tot en met eind september.

Klaprozen

Wanneer je de gezellige klaproos zaait in de herfst, bloeien ze in de zomer. Klaprooszaden kiemen het beste als ze eerst wat kou hebben meegemaakt, dus vroeg zaaien is beter dan laat.

Slaapmutsje

De felle oranje-gele kleur van het slaapmutsje fleurt de borders op en zaait zichzelf makkelijk uit. Als de bloem eenmaal is gevestigd in de tuin, kun je er ieder jaar opnieuw van genieten.

