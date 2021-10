Déze 5 winterharde planten geven nu nog kleur aan je tuin of balkon

Deze bloemen en planten overleven de herfst en winter met gemak:

1. Bergthee

Wil je een wintergroene plant in de tuin? De bergthee, ook wel de gaultheria genoemd, is een groen struikje dat niet hoger wordt dan 60 centimeter. In de herfst krijgt de plant rode besjes waardoor je de plant vaak ziet in herfst- en winterboeketten.

Bergthee. Beeld Getty Images

2. Japanse anemoon

De Japanse anemoon is een witroze bloem die in augustus tot laat in het najaar begint te bloeien. Het is een sterke plant die een strenge, Nederlandse winter prima overleeft.

Japanse anemoon. Beeld Getty Images

3. Zilverkaars

De zilverkaars is een typische herfstplant met lichtgekleurde pluimen vol kleine bloemen. De plant bloeit van augustus tot eind oktober. De zilverkaars kan tussen de één en twee meter hoog worden en zestig tot tachtig centimeter breed.

Zilverkaars. Beeld Getty Images

4. Lampionplant

De vrolijke, oranje lampionnetjes geven het ultieme herfstgevoel. De plant heeft de neiging om zich ondergronds flink uit te breiden, dus houd er rekening mee dat plant zomaar een eindje verderop kan opduiken. De lampionplant doet het ook altijd goed in droogboeketten.

Lampionplant. Beeld Getty Images

5. Sneeuwklokje

Gedurende de winter en kom je het sneeuwklokje tegen in het park of in het bos. Van oudsher wordt dit plantje gezien als boodschap dat de lente er weer aankomt. Best een fijne reminder voor in de tuin, toch? Ze zijn te herkennen aan de witte blaadjes die naar beneden hangen.

Sneeuwklokje. Beeld Getty Images

Bron: Intratuin.