Déze 7 planten brengen geluk (en je koopt ze gewoon bij het tuincentrum)

Volgens landschapsarchitect Kate Karam zijn er verschillende planten die geluk brengen. En dan niet omdat ze er zo gezellig uitzien, maar omdat ze een symbolische betekenis hebben. Zo zouden sommige een positieve uitwerking hebben op je stemming, terwijl anderen je tuin extra vruchtbaar maken.

De meeste geluksbloemen en -planten zijn gewoon bij het tuincentrum te koop, dus doe er je voordeel mee.

Afrikaantjes

Volgens sommige religies zijn afrikaantjes beschermers tegen kwade geesten. In andere culturen staan ze voor de spreekwoordelijke pot met goud onderaan de regenboog en zorgen ze voor financiële overvloed. Afrikaantjes hebben veel zon nodig, evenals een vochtige bodem. Ze bloeien lekker lang, namelijk van begin lente tot de eerste vorst.

De Cécile Brunner klimroos

Deze speciale klimroos is koraalroze en heeft prachtige kleine roosjes, die voor een hele intense geur zorgen. Deze plant zou bijdragen aan extra geluk in de liefde. De Cécile Brunner staat het liefst in de volle zon en krijgt graag elke week water - maar als het heet is wel iets vaker.

Chrysanten

In de Chinese cultuur staat de chrysant symbool voor een lang leven vol geluk. Wat wil je nog meer? De goudkleurige chrysanten zouden extra veel geluk brengen, want die vertegenwoordigen ook rijkdom en welvaart. Chrysanten houden van een vochtige bodem en een plekje met veel zon.

Pioenrozen

Wie houdt er nu niet van deze prachtige bloeiers? Pioenrozen zijn niet alleen mooi om naar te kijken, ze staan ook nog voor succes, geluk, vruchtbaarheid én liefde. Bemest je pioenplant regelmatig: hoe vruchtbaarder de aarde, hoe beter je plant groeit.

Sunset Pink Rodondendron

Rodondendrons (en dan vooral de kleur sunset pink) worden geassocieerd met overvloed, vooral in schoonheid en intelligentie. Perfect voor beauty én brains, dus. Deze plant houdt niet van de felle zon, dus een plekje in de (halve) schaduw is geen overbodige luxe. Vooral in het eerste bloeiseizoen mag je deze plant lekker veel water geven.

Amaryllis

De Victorianen associeren amaryllissen met kracht, door hun sterke stelen die relatief lang kunnen worden. Deze bloem staat voor succes en volharding. Je ziet ze vaak in de periode rond Kerstmis, omdat ze pas in het midden van de herfst beginnen met bloeien.

Jasmijn

Deze bloem ruikt niet alleen heerlijk, ook de symbolische betekenis is een aanwinst voor je tuin. De jasmijn staat voor puur geluk. De plant met haar grote, witte bloemen en glimmende groene bladeren is supersterk en heeft niet veel speciale zorg nodig. Tip van ons: plant hem bij een deur of doorgang, zodat je iedere keer als je er langs loopt, een vleugje jasmijn ruikt.

