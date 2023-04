Déze anti-slakkentrucs werken ook bij regenachtig weer

Met deze vijf tips heb jij dit voorjaar minder last van slakken in je tuin.

1. Kies je planten zorgvuldig

Heb je een moestuin? Plaats dan zorgvuldig planten met een sterke geur naast gewassen waar slakken dol op zijn, zoals sla. Kies bijvoorbeeld voor dahlia, papaver en ridderspoor. Ook salie, tijm, Oost-Indische kers, geranium, lavendel, vingershoedskruid, viooltjes, varens en klimop zijn goede keuzes. Geef ze bovendien vroeg in de ochtend water, zodat de grond later op de dag (bij gebrek aan regen) droog staat, iets waar slakken niet van houden.

2. Lok natuurlijke vijanden van slakken

Blijf altijd weg van chemische middelen, maar bestrijd een soort liever met zijn natuurlijke vijanden. In het geval van naaktslakken zijn dit kikkers en padden, die je trekt met een vijver of kleine waterbak. Merels zijn dol op huisjesslakken. Trek merels aan met een drinkbak, schuilplekken en hagen om in te nestelen. Ook egels houden van slakken, net als loopeenden, kippen en spitsmuizen. Die laatste zoeken graag dekking in een composthoop.

3. Verhuis de eitjes

Het klinkt misschien niet heel vriendelijk, maar je kunt de eitjes van de slakken verplaatsen. Deze komen binnen drie weken uit. Zoek onder potten en aan bladeren en verhuis de eitjes naar een slootje verderop. Het is de moeite waard, want één legsel bevat algauw vierhonderd slakkeneitjes. Maak ze altijd voorzichtig los.

4. Sproei water met knoflook

Gaat het weghalen van slakkeneitjes je wat te ver? Slakken schijnen niet tegen knoflook te kunnen, dus maak zelf knoflookwater van door twee hele bollen knoflook te koken in één liter water. Hiermee besproei je vervolgens je planten.

5. Zorg voor obstakels

Slakken glijden graag over een makkelijke ondergrond en houden niet van allerlei obstakels. Bescherm je kostbare gewassen daarom door er bijvoorbeeld eierschalen omheen te leggen. Schelpen en grind hebben hetzelfde effect.

Slakken kunnen veel schade aanrichten aan je planten. In onderstaande video zie je wat boer Tom ertegen doet.

Bron: Buitenleven.nl