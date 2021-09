Déze herfstbloeiers laten jouw tuin in het najaar stralen

Want het najaar brengt mooie herfstkleuren, maar kan zo ook nog vrolijke, felle kleuren laten zien.

1. Azuurblauwe salie (Salvia uliginonsa)

Deze plant is niet alleen handig om in de tuin te hebben staan voor de koudere dagen, het is ook nog eens een echte blikvanger. De azuurblauwe blaadjes bloeien maandenlang en zorgen voor een zee aan kleur in je tuin.

2. Leliegras (Liriope Muscari)

Letterlijk vertaald betekent ‘liriope muscari’ het leliegras dat op blauwe druifjes lijkt. Daar heeft deze plant zeker iets van weg! Het grote verschil is de bloeitijd: leliegras begint pas met bloeien aan het einde van de zomer en voorziet je tuin de hele herfst van kleur.

3. Pampasgras (Cortaderia selloana)

Het populaire Pampasgras is tegenwoordig in bijna ieder huis te vinden. Maar wist je dat deze plant zelfs nu nog ook prima gedijt in de buitenlucht? Ondanks de subtropische oorsprong kan deze plant prima tegen een stootje. De witte pluimen zijn op hun mooist in het najaar en bloeien tot diep in de herfst. Perfect voor zachtheid en beweging in de tuin.

4. Chrysanten (Chrysanthemum)

Ondanks het oubollige karakter, kunnen chrysanten wel degelijk je tuin laten stralen. Deze vaak rood- of geelkleurige bloemen bloeien nog lang en breed door, als de rest van de tuin al in winterslaap is. Je vindt de chrysant in verschillende varianten en allemaal zijn ze even volhardend. Wél af en toe even de dode bloemen verwijderen, zo heb je er het langst plezier van.

5. IJzerhard (Verbena bonariensis)

De naam van deze plant zegt het al: deze is goed gepantserd. Hoewel deze plant in de winter wel wat hulp kan gebruiken, is het een plaatje in de herfst. Aan het begin van de zomer begint deze violetkleurige bloem al te bloeien en dit houdt hij tot diep in de herfst vol. Een mooie hoge groeier, die een natuurlijke en ruige draai aan de tuin geeft.

Wil je meer te weten komen over bloemen laten bloeien in de winter of herfst? Tuinvlogger Loes geeft in onderstaande video nog allerlei handige tips voor een tuin vol herfstbloemen.