Deze plant moet je absoluut níet snoeien in het voorjaar

Als je eenmaal aan het snoeien bent, moet meestal elke plant in de tuin eraan geloven. Daarmee bevorder je tenslotte de groei en bloei voor de meeste planten. Maar pas wel een beetje op; niet álle planten moeten nu gekortwiekt worden. De druif is bijvoorbeeld zo'n plant die je juist niet moet snoeien in het voorjaar.

Wanneer moet je de druif snoeien?

De druif kent een wintersnoei en een zomersnoei om de lekkerste druiven te kunnen oogsten. Deze plant kun je het beste snoeien tussen de langste dag (21 juni) en de kortste dag (21 december) van het jaar. In die periode staat de sapstroom van de plant stil en is het dus het veiligst voor de plant. In het voorjaar is de sapstroom vaak alweer op gang gekomen, omdat het al een tijd niet echt koud meer is geweest, en kun je de plant beschadigen bij het snoeien.

Bloedende druivenplant

Wanneer je een druif wél snoeit in het voorjaar, gaat de plant ‘bloeden’. Dit vochtverlies uit de snoeiwonden kan ervoor zorgen dat de plant verzwakt of zelfs doodbloedt. Wanneer je de druif op het goede moment snoeit, stimuleert dit juist de vruchtbaarheid.

Zo snoei je een druivenplant het beste na de zomer:

Gebruik schoon en scherp gereedschap.

Snijd de zijtakken terug tot twee ogen (verdikkingen). Laat wel altijd drie centimeter boven een oog zitten, zodat het bovenste oog niet indroogt. Vanuit het oog loopt de druif dan in het voorjaar weer uit, vlak onder de plek waar je de tak hebt gesnoeid.

Heeft jouw plant nog maar één tak? Knip deze dan op minimaal 60 centimeter boven de grond af.

In de zomer (eind mei, begin juni) moet je de druif ook snoeien, de rijpingssnoei. Knip nieuwe scheuten en blad weg (hier hoef je niet mee te wachten tot na de zomer omdat er geen gevaar is voor bloeding), zodat alle energie naar de trossen gaat en de plant ook meer licht en lucht krijgt. Trossen groeien aan takken die minstens een jaar oud zijn. Groeien er wel heel veel trossen aan jouw druivenplant? Je kunt dan ook een aantal trossen weghalen, zodat alle energie naar de overige trossen gaat. Om in het Nederlandse klimaat lekkere druiven te kunnen oogsten, is het belangrijk dat er niet meer dan vijf trossen per meter groeien.

Zó snoei en verjong je de boerenhortensia, volgens boer Tom:

Bron: Tuinen.nl, Groei.nl