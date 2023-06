Déze snelgroeiende planten zet je nu nog in de tuin

Deze maand is het tijd voor hittebestendige planten.

Lavendel

Lavendel is bij uitstek dé plant om in de warme maanden te planten. Zaai de zaden nu nog en houdt de grond goed vochtig. De eerste zaadjes kiemen binnen vier tot vijf weken. Mooie bijkomstigheid: de pastelkleurige plant is heel geurig en trekt allerlei insecten aan, wat weer goed is voor de biodiversiteit. Win-win-win, dus!

Lavendel is een snelgroeiende plant die je in juni nog zaait. Beeld Getty Images

Okra

De West-Afrikaanse okra ken je misschien vooral in de vorm van een eetbare vrucht, die in de keuken onrijp wordt gebruikt als groente (lekker in soep!), maar de gele bloemen fleuren ook je tuin op. Bij temperaturen boven de 26 graden Celsius groeit okra in zo’n 60 dagen uit tot een volwassen plant. Wil je hebben!

Okra is niet alleen een heerlijke vrucht, maar de plant heeft ook mooie bloemen. Beeld Getty Images

Eetbare planten

Wil je heerlijke geuren en smaken toevoegen aan je zomertuin? Ga dan voor salie, oregano, basilicum en tijm. En wil je helemaal genieten van lekker eten uit eigen tuin, plant dan nu nog tomaten en aubergines. Deze groeien onder de ideale omstandigheden binnen acht weken uit tot volwassen plant.

Met een tomatenplant pluk je binnen 8 weken tomaten uit eigen tuin! Beeld Getty Images/Westend61

Gladiolen

Denk je aan een ongedwongen sfeer in de tuin, dan heb je algauw planten nodig die zorgen voor afwisseling in kleur en hoogte. Tropische gladiolen zijn dan een goede keuze. Hoewel de plant normaal in het voorjaar wordt gezaaid, kan het nu ook nog, meteen in de volle grond. Wees er snel bij, want gladiolen bloeien zo’n twee weken tussen juli en oktober.

Tropische gladiolen zorgen voor afwisseling in kleur en hoogte in je tuin Beeld Getty Images

Dahlia’s

Met dahlia’s ga je nooit fout! Deze echte zonliefhebbende en kleurrijke prachtbloemen misstaan in geen enkele zomertuin. Plant ze nog in juni, om ongeveer tweeënhalve week later te genieten van de eerste stengeltjes die boven de grond komen. Later in de zomer zullen de bloemen bloeien.

De prachtige dahlia's zijn onmisbaar in je zomertuin. Beeld Getty Images

Tweejarigen

Naast het planten van deze snelgroeiende zomerbloemen is het slim om nu al vooruit te werken in de tuin, zodat je volgende zomer in íeder geval geniet van je eigen groene oase. Juni is de perfecte maand om tweejarigen te zaaien, zoals vingerhoedskruid, groot kaasjeskruid en stokrozen.

Ben je ook fan van binnenplanten, maar groeien ze niet lekker? Dan is het misschien tijd om ze te verpotten. In onderstaande video zie je hoe je dit doet.

